Эксперт комментирует трагическую аварию мотоцикла у Агенскалнского рынка

Водитель мотоцикла не смог справиться с управлением своим транспортным средством.

После удара об джип мотоцикл вылетел на трамвайные рельсы, тогда как сам водитель остался на проезжей части. Почему мотоциклист внезапно потерял управление, неизвестно.

Эксперт Иртибис отмечает, что мотоциклистам стоит быть осторожными и из-за дорожного покрытия, потому что оно еще не очищено после зимы.

"Грустно, что такие аварии происходят в городе. Человек не должен погибать, передвигаясь в городе даже на мотоцикле. В этом случае стоит разобраться, почему пострадавший не справился с управлением, почему направление движения было так резко изменено и почему произошло столкновение с данным транспортным средством", - говорит Ирбитис.

Напомним, в Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA пояснили, что NMPD оказывала пострадавшему помощь с привлечением бригады врачей-специалистов.

Медики боролись за жизнь мужчины около 30 минут, проводя реанимационные мероприятия, однако травмы оказались слишком серьезными, и пострадавший скончался на месте происшествия.

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