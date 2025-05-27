Skip to footer
Вт, 27.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Муниципальные выборы: те, кто голосует не по месту жительства, должны до 30 мая подать заявление

Выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) напоминает, что избиратели, состояние здоровья которых не позволяет им добраться до избирательного участка и которые находятся в больнице, центре социальной ухода либо другом учреждении не в своем самоуправлении, должны до 30 мая подать заявления о голосовании по месту нахождения.

Как сообщили в ЦИК, заявление должно быть направлено в избирательную комиссию самоуправления по месту нахождения избирателя и передано администрации учреждения, в котором он находится.

До 2 июня избиратели, чье состояние здоровья не позволяет им добраться до избирательного участка, должны подать заявление о голосовании в другом самоуправлении, если место их нахождения является индивидуальным.

В этом случае заявление должно быть подано в избирательную комиссию самоуправления по месту нахождения. Заявление может быть доставлено доверенным лицом избирателя или отправлено по электронной почте с электронной подписью.

Голосование за пределами избирательного округа проводится 3 июня и 4 июня.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх