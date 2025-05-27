LTV: Из-за сходства имен за сексуальное насилие посадили не того человека

Из-за сходства имени с предполагаемым преступником около года в тюрьме за сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой провел не тот человек, сообщила в понедельник передача Aizliegtais panēmiens Латвийского телевидения.
Девочка рассказала сиротскому суду о продолжительном сексуальном насилии, после чего в полиции она назвала и имя виновного. Позднее возможный преступник был задержан и осужден на неполный год тюрьмы.
В какой-то момент девочка дала показания, что это не тот человек, и он был освобожден. Оказалось, что насильником был другой человек с таким же именем.
В данный момент расследование по этому делу продолжается.
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