LTV: Из-за сходства имен за сексуальное насилие посадили не того человека

Девочка рассказала сиротскому суду о продолжительном сексуальном насилии, после чего в полиции она назвала и имя виновного. Позднее возможный преступник был задержан и осужден на неполный год тюрьмы.

В какой-то момент девочка дала показания, что это не тот человек, и он был освобожден. Оказалось, что насильником был другой человек с таким же именем.

В данный момент расследование по этому делу продолжается.