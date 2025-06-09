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Камеры с ИИ на улицах и в школах, дроны и датчики в асфальте: как Елгава становится лидером умных технологий

Перевод: rus.tvnet.lv

Светофоры, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), которые регулируют поток транспорта, датчики в асфальте, дроны, следящие за порядком в городе, камеры, анализирующие психоэмоциональное состояние школьников во время уроков - вам кажется, что речь идет о каком-то научно-фантастическом фильме или, по крайней мере, о Китае? Нет, все это уже происходит в Елгаве, которая в вопросах развития ИИ опережает Ригу. И это еще не все. Нет недостатка в идеях, к которым можно стремиться.

Елгавский цифровой центр проводит и смелые эксперименты с ИИ - например, в одной из школ, в конкретном классе, с согласия всех родителей были установлены камеры с ИИ, которые отслеживали психоэмоциональное состояние детей. Прежде всего, камеры автоматически фиксировали, кто из учеников пришел на урок, - таким образом, учителю не приходилось делать перекличку.

Если кто-то из учеников вел себя необычно, система автоматически подавала сигнал учителю через информационную панель.

"Например, ученик 40 минут сидит скованно. Камера подает сигнал учителю, чтобы он обратил внимание на ребенка и в зависимости от ситуации решил - приободрить или как-то иначе отреагировать. Другая ситуация, если ученик все время ерзает. Тогда стол, за которым он сидит, на панели подсвечивается красным, и учитель реагирует", - поясняет Аболиня.

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