«Rietumu bankа» проверяют из-за открытого счета для ДНР

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) проводит проверку в «Rietumu bankа» в связи с открытым в этом банке счете для сбора средств в пользу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации КРФК Лайма Ауза.

«До того, как давать более подробные комментарии по этому делу, надо проверить информацию, попавшую в публичное пространство, поэтому в «Rietumu bankа» проводится проверка», - сказала Ауза.

Согласно этой информации, возможно, в дело вовлечена лицензированная в Великобритании компания «PSI Pay LTD», предоставляющая финансовые услуги в странах-участницах ЕС. Лицензию компании выдало Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). «В связи с чем, возможно, будет необходимо международное сотрудничество», - добавила Ауза.

Она отказалась предоставлять более подробные комментарии или делать предположения до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства и проведен полный анализ сделок в банке.

В свою очередь пресс-секретарь «Rietumu banka» Элеонора Гайлиш сказала агентству ЛЕТА, что некоторые время назад банк получил информацию о том, что, возможно, финансовое учреждение хотят использовать с целью сбора средств на открытие представительства самопровозглашенной ДНР в Европе, что является нарушением режима европейских санкций.

«В банке было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что эта информация не соответствует действительности»,

- подчернула Гайлиш.

По ее словам, в ходе расследования установлено, что на одном сайте был опубликован призыв жертвовать средства журналисту и указан номер электронного кошелька, который обслуживает клиент банка – британская компания, имеющая лицензию FCA. На эту компанию распространяются все международные требования в отношении идентификации клиентов и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем (AML).

Банк связался с клиентом, который предоставил всю необходимую информацию о владельце электронного кошелька и его хозяйственной деятельности. Британский клиент банка также сообщил, что ни одна из транзакций по этому электронному кошельку не указывает на нарушение международных требований. Однако до выяснения всех обстоятельств британский клиент заблокировал этот электронный кошелек и обратился к держателю сайта с просьбой удалить реквизиты, сказала Гайлиш.

Она также добавила, что

о проведенном расследовании банк проинформировал компетентные учреждения.

В интернете опубликован призыв жертвовать «Донецкой Народной республике», подписанный Эрваном Кастелом (Erwan Castel), и указан счет в «Rietumu bankа».