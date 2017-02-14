Стало известно, куда чаще всего путешествуют латвийцы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Самыми популярными пунктами назначения поездок жителей Латвии в прошлом году были Брюссель, Лондон, Скандинавские страны и Москва, свидетельствуют данные турагентства ООО «Latvia Tours».

За последние 10 лет популярнейшие направления путешествий немного изменились, но отдельные тенденции сохранились. В 2005 году самыми популярными городами были Лондон, Париж, Барселона, Рим и Прага, а в 2015 Париж и Рим в этом списке сменили Мюнхен и Москва. В 2016 году география излюбленных маршрутов расширилась за пределы Европы и пополнилась пунктами назначения в Японии, Китае и Южной Корее.

«Чаще появляются все новые пункты назначения, особенно в странах Азии.

Это можно объяснить стабилизацией экономической ситуации, что позволяет жителям выделять на путешествия больше финансовых ресурсов, при этом заблаговременно планируя путешествие с возможностью найти очень выгодные предложения также для более дальних поездок», - указал представитель ООО «Latvia Tours» Янис Коломенский.

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По данным «Latvia Tours», в 2016 году 44% жителей Латвии оплачивали путешествия из специально накопленных средств. Русскоязычные жители чаще специально копили деньги на эти цели (57%), латыши чаще покрывали эти расходы из имеющихся в их распоряжении средств (43%). Средние расходы на одну поездку в течение последнего года составили 413 евро.

Увеличилось в прошлом году и количество деловых поездок.

57% респондентов указали, что развитие технологий не уменьшило необходимость рабочих командировок.

По прогнозам «Latvia Tours», в 2017 году спрос на деловые поездки возрастет по меньшей мере на 10%.

Основной капитал учрежденного в 1992 году ООО «Latvia Tours» - 113,82 тыс. евро. По данным «Firmas.lv», владелец компании - гражданин Великобритании Джеймс Дэвид Верье.


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