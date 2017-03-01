В банках могут ввести сканирование отпечатков пальцев, а в течение 5 лет - сетчатки глаза

Вчера правительство утвердило План развития финансового сектора на 2017-2019 годы, в нем обозначены главные направления работы разных отраслей финансового сектора, в том числе и банков. Так, в нем написано, что уже до конца этого года будет разработано особое регулирование, которое касается видео идентификации клиентов, а также использования биометрических данных для установления личности. Как выяснил rus.db.lv, речь идет о том, что банки будут использовать для этого сканер отпечатков пальцев, а в перспективе - сканер сетчатки глаза для того, чтобы клиент мог получить деньги из банкомата.

Как пояснили rus.db.lv в банках, речь идет о новых видах идентификации клиентов, поскольку сейчас довольно много случаев, когда мошенники с помощью поддельных документов пытаются получить средства с чужих счетов. Часто это происходит со счетами умерших людей, когда родные или даже посторонние люди пробуют снять деньги со такого счета.

Чтобы обеспечить более серьезную идентификацию клиента, до конца года будет разработано регулирование в области видео идентификации, суть которой сводится к тому, что у каждого оператора в системе будет находиться фотография клиента и он обязан будет проверять по ней обратившегося в банк клиента.

Сейчас в некоторых банках уже есть такая мера идентификации, однако далеко не во всех.

Реклама

Еще одно нововведение, которое будет оцениваться в этом году - это использование биометрических данных для идентификации клиентов. Напомним, биометрические данные включают в себя уникальные признаки человека, полученные им с рождения (ДНК, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза), так и характеристики, приобретённые со временем или же способные меняться с возрастом или внешним воздействием (почерк, голос или походка).

Сейчас активно обсуждается вопрос применения в банках специальных сканеров для определения отпечатков пальцев. Правда, сами банки не будут иметь возможность брать у клиентов отпечатки пальцев, они могут только проверить у конкретного клиента достоверность биометрии. В принципе, все идет к тому, что через какое-то время банки перейдут на личное обслуживание клиентов только по ID-картам, где уже есть биометрические данные.

«Тем, у кого ID-карт нет, могут подвергнуться дополнительным вопросам со стороны банков», - поясняют банкиры.

В целом картинка будущего может выглядеть так: клиенты обращаются в банк с ID-картой, прикладывают палец к специальному сканеру на стойке, который идентифицирует пользователя без ошибок. Работник банка должен будет сверить данные биометрии клиента, которые есть в системе, с полученными. В будущем точно такая же процедура будет применяться с использованием сканера сетчатки глаза. Сейчас этот вариант обсуждается для работы с банкоматами, чтобы посторонние люди не могли снять деньги, например, незаконно получив пин-код карты или используя прочие мошеннические действия.

Пока банкиры не знают, как в целом к этому отнесется общество, однако считают, что дополнительные меры безопасности пойдут на пользу всем банковским клиентам.