Видео На улице Сканстес у "Арена Рига" произошел пожар

Во второй половине дня в воскресенье, 5 мая, в Риге на улице Сканстес недалеко от "Арена Рига" констатировано сильное задымление. Как сообщают очевидцы в соцсети Х, причина задымления - пожар.
По информации очевидцев, на место происшествия прибыли несколько экипажей Пожарно-спасательной службы (VUGD).
#Skanstes ielā kait kas deg. Vairākas @ugunsdzeseji ekipāžas. #uguns #notikums #ArenaRiga pic.twitter.com/THJ5JbJBSH— Ivars Forands 💎 (@IvarsForands) May 5, 2024
RUS TVNET связался с VUGD, чтобы выяснить подробности происшествия.
Ugunsgrēks Skanstes rajonā. #skanste https://t.co/UfsF62FWQv pic.twitter.com/WMglaHnKON— Ivars Forands 💎 (@IvarsForands) May 5, 2024
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