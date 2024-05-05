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Видео На улице Сканстес у "Арена Рига" произошел пожар

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Во второй половине дня в воскресенье, 5 мая, в Риге на улице Сканстес недалеко от "Арена Рига" констатировано сильное задымление. Как сообщают очевидцы в соцсети Х, причина задымления - пожар.

По информации очевидцев, на место происшествия прибыли несколько экипажей Пожарно-спасательной службы (VUGD).

RUS TVNET связался с VUGD, чтобы выяснить подробности происшествия.

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