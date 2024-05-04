В воскресенье похолодает, местами возможны дожди

Облачность начнет усиливаться с западных регионов, но временами сквозь облака все еще будет пробиваться солнце.

С середины дня местами ожидаются кратковременные дожди, в основном в западных и центральных регионах. Сохранится слабый ветер, температура воздуха составит +16...+21 градус, на побережье Рижского залива и на севере Курземе - до +11...+16 градусов.

В Риге температура воздуха в воскресенье не превысит +14...+16 градусов.

Галерея: Теплый день 2 мая в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!