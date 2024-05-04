В воскресенье похолодает, местами возможны дожди

В воскресенье, 5 мая, в течение дня в Латвии постепенно усилится облачность, станет немного прохладнее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Облачность начнет усиливаться с западных регионов, но временами сквозь облака все еще будет пробиваться солнце.
С середины дня местами ожидаются кратковременные дожди, в основном в западных и центральных регионах. Сохранится слабый ветер, температура воздуха составит +16...+21 градус, на побережье Рижского залива и на севере Курземе - до +11...+16 градусов.
В Риге температура воздуха в воскресенье не превысит +14...+16 градусов.
Галерея: Теплый день 2 мая в Риге
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