В субботу ожидается довольно солнечная погода; потеплеет до +27 градусов

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, но в Латгале, начиная от границы с Белоруссией, облаков станет больше, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью местами - преимущественно в Курземе - образуется туман.

Будет доминировать слабый ветер, днем в Латгале - умеренный восточный ветер, в прибрежных районах - морской бриз.

Температура воздуха ночью составит +8..+16 градусов. Днем потеплеет до +23..+27 градусов, на части побережья и в части Латгале - до +19..+22 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная - преимущественно небольшая - облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит около 15 градусов. Днем воздух прогреется до +24..+26 градусов, но на севере города и в Юрмале при северном ветре потеплеет всего до +20..+22 градусов.