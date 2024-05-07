"Золотые визы" россиян больше не золотят Латвию. Но некоторые страны воспользовались ситуацией

Европейские страны сворачивают и изменяют программы получения "золотых виз" - вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в недвижимость. Особенно жесткие ограничения касаются людей с российскими паспортами. В свое время такая программа принесла Латвии порядка 1,62 млрд евро. TVNET+ пообщался с российским инвестором и узнал, в какие страны теперь едут зажиточные россияне, а также как это повлияло на экономику "принимающей стороны"?