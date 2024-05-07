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"Золотые визы" россиян больше не золотят Латвию. Но некоторые страны воспользовались ситуацией

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Эмиграция
Эмиграция Фото: ej.by

Европейские страны сворачивают и изменяют программы получения "золотых виз" - вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в недвижимость. Особенно жесткие ограничения касаются людей с российскими паспортами. В свое время такая программа принесла Латвии порядка 1,62 млрд евро. TVNET+ пообщался с российским инвестором и узнал, в какие страны теперь едут зажиточные россияне, а также как это повлияло на экономику "принимающей стороны"?

"Мы считаем, что торговля ВНЖ через "золотые визы" является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и представляет серьезные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои программы предоставления ВНЖ за инвестиции", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Но есть и другие примеры. Венгрия в противовес "генеральной линии" Евросоюза, наоборот, с 1 января 2024 года открыла программу "золотых виз", которую позиционирует как "самую выгодную в Европе". Предполагается ВНЖ сроком на 10 лет для инвестора и членов его семьи.

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