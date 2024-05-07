В уходящий вторник, 7 мая, начался очередной конкурс "Евровидение", а также стало известно о составе латвийской сборной по хоккею на грядущем чемпионате мира. Есть и тревожные новости - Россия с Беларусью объявили о проверках ядерного оружия, а рижскую пенсионерку подозревают в убийстве. Об этих и других главных новостях в Латвии и мире - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 7 мая ⟩ Скандал в эстонской Maxima, РФ с Беларусью готовят ядерное оружие и "инаугурация" Путина
Новости Латвии:
В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывала активистка Анжелика Литвиновича, которая организовала в Даугавпилсе уже пять мероприятий в поддержку Украины.
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш во вторник, 7 мая, назвал состав команды на чемпионат мира 2024 года, который пройдет в чешских городах Остраве и Праге.
Правительство Латвии во вторник, 7 мая, одобрило законопроект о роспуске Резекненской думы. Законопроект предусматривает роспуск думы на основании того, что она нарушила закон о бюджете и финансовом управлении, закон о бюджетах самоуправлений и закон о самоуправлениях, не обеспечив выполнение установленных законами функций и не соблюдая интересы государства и жителей соответствующей административной территории.
Утром 7 мая на линии Рига - Скулте у нового электропоезда Škoda Vagonka были констатированы технические проблемы, что значительно повлияло на движение остальных поездов. Несколько рейсов на отдельных участках было отменено.
За рубежом:
Во вторник в Москве состоялась "инаугурация" российского диктатора Владимира Путина на пятый срок полномочий после прошедших в марте "выборов" президента.
Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать "вопросы применения нестратегического ядерного оружия" (его также называют тактическим).
Директор магазина сети Maxima в Йыхви была уволена после того, как работодатель узнал, что она неофициально наняла на работу человека, которому платила пищевыми отходами.
Интересное чтиво:
Европейские страны сворачивают и изменяют программы получения "золотых виз" - вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в недвижимость. Особенно жесткие ограничения касаются людей с российскими паспортами. В свое время такая программа принесла Латвии порядка 1,62 млрд евро. TVNET+ пообщался с российским инвестором и узнал, в какие страны теперь едут зажиточные россияне, а также как это повлияло на экономику "принимающей стороны"?
Стартовал 68-й международный песенный конкурс "Евровидение"! Первый полуфинал пройдет уже 7 мая, а за выход в финал с песней Hollow представитель Латвии Донс поборется 9 мая. В этом году конкурс претерпел несколько изменений, которые стоит учитывать каждому зрителю и голосующему. Рассказываем подробности.
Как протесты против "русского закона" об иноагентах в Грузии связаны с Эстонией, почему принятие скандального законопроекта необходимо правящей партии и почему время работает не на сторонников Путина в этой стране Кавказа. Об этом Rus.Postimees рассказал живущий в Тбилиси дипломат Валерий Чечелашвили.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!