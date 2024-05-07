Главное за 7 мая Скандал в эстонской Maxima, РФ с Беларусью готовят ядерное оружие и "инаугурация" Путина

Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать "вопросы применения нестратегического ядерного оружия" (его также называют тактическим).

Директор магазина сети Maxima в Йыхви была уволена после того, как работодатель узнал, что она неофициально наняла на работу человека, которому платила пищевыми отходами.

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