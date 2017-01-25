Управляющий Рижским портом Леонид Логинов решил уйти с должности

Многолетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов решил уйти с должности, сообщил агентству ЛЕТА советник председателя правления порта Андриса Америкса Марек Гайлитис.

Сегодня правление порта получило заявление Логинова с просьбой с 10 марта освободить его от должности.

Правление приняло заявление и поручило портовому управлению до следующего заседания 22 февраля разработать порядок назначения нового управляющего.

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Гайлитис не стал подробнее комментировать причины отставки Логинова, который занимает должность управляющего портом с 1998 года.

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