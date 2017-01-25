Управляющий Рижским портом Леонид Логинов решил уйти с должности

Многолетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов решил уйти с должности, сообщил агентству ЛЕТА советник председателя правления порта Андриса Америкса Марек Гайлитис.
- KNAB проверит информацию о том, что Логинов арендует виллы в Испании 12 января 2017 г.
- Суд оправдал Логинова и Печакса 4 января 2017 г.
- Прокурор требует для Логинова и Печакса денежных штрафов 28 ноября 2016 г.
Сегодня правление порта получило заявление Логинова с просьбой с 10 марта освободить его от должности.
Правление приняло заявление и поручило портовому управлению до следующего заседания 22 февраля разработать порядок назначения нового управляющего.
Гайлитис не стал подробнее комментировать причины отставки Логинова, который занимает должность управляющего портом с 1998 года.Еще по этой теме