В Плявниеках парень пришел голосовать, но узнал, что девушка его «передекларировала»

Курьезный случай был зафиксирован в Плявниеках - некая пара явилась на избирательный участок, но работники сообщили парню, что его место декларирования изменено.

Избиратели рассказали порталу TVNET, что придя на участок, молодой человек узнал, что его нет в списке. Услышав такую новость, он попытался объяснить, что всегда голосовал именно на этом участке и хочет сделать это сегодня.

Работники избирательного участка попытались выяснить, не изменил ли он место декларации. Услышав это, девушка попыталась увести своего парня, сказав «возможно, я случайно изменила твое место декларирования».

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Pļavniekos vēlētāji aktīvi piedalās pašvaldības vēlēšanās. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

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