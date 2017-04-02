Пострадавшей от наводнения Колумбии поможет Евросоюз

 

Фото: AP/Scanpix

«Европейский Союз, близкий партнер Колумбии, готов оказать любую помощь, которая может потребоваться в это трудное время», — говорится в специальном заявлении ЕС, которое выпустили верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному урегулированию Христос Стилианидис в связи со стихийным бедствием в Колумбии — юго-западные районы страны накрыл селевой поток.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил глубокое сочувствие родным и близким погибших, а также всему народу Колумбии. Он пожелал спасателям «сил и успеха в их тяжелой миссии в этой экстремальной ситуации», передает DW.

По последним данным, около 300 жителей города Мокоа на юго-западе Колумбии погибли в результате накрывшего его селевого потока. Более 400 человек числятся пропавшими без вести. В Мокоа также разрушены десятки домов, мосты, повреждены коммуникации, нарушено транспортное сообщение.

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Причиной стихийного бедствия стали проливные дожди в предгорьях Анд, в результате которых реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вышли из берегов, вызвав селевой поток.

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