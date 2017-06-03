В Петербурге женщина замерзла насмерть

Пожилая женщина насмерть замерзла в Петербурге на автобусной остановке, сообщил в субботу «Интерфаксу» источник в медицинских кругах города в субботу. Город в первые дни лета оказался во власти холодного циклона, по данным регионального Гидрометцентра, ночью возможны заморозки до минус 1 градуса.

Женщину 70-75 лет госпитализировали с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте, 71. «Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжёлой степени», - отметил источник агентства.

Женщина скончалась в больнице.

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На начало июня синоптики прогнозировали в Петербурге прохладную погоду с ветром и дождями.

Погоду в регионе определяет тыл обширного малоподвижного циклона с центром над севером Архангельской области.

В пятницу дул сильный ветер, порывами до 20 м/с, по всей области прошли осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха - плюс 3-8 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается постепенное улучшение. Ветер северо-западного направления ослабеет до 7-12 м/с, в воскресенье до 3-8 м/с. В субботу дожди будут кратковременными, в воскресенье прояснится. При этом температура воздуха ночью - плюс 2-7 градусов, а в ночные часы воскресенья местами заморозки до минус 1 градуса.





