В первый день безвиза не впустили четверых украинцев из 774

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На границе с Польшей и Румынией зафиксированы первые отказы во въезде гражданам Украины после начала действия безвизового режима, сообщил в комментарии «Европейской правде» руководитель Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По его словам, по состоянию на 11 утра один отказ зафиксирован на границе с Польшей - через пограничный пункт «Шегини» пытался въехать в Польшу мужчина, имеющий запрет на въезд, вынесенный властями Дании - ранее этот гражданин Украины превысил срок пребывания в Шенгене.

Точно по такой же причине было отказано во въезде двум украинцам на границе со Словакией, в пункте Вишне Немецкое. Эти граждане до этого были депортированы из ЕС и знали о запрете въезда.

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На границе с Румынией было отказано во въезде мужчине, у которого не было биометрического паспорта, он планировал пересечь границу с паспортом старого образца, но без визы.

«Это - отказ, который по большому счету не касается безвизового режима», - подчеркнул Погорельцев.

Всего за первые 11 часов действия безвизового режима в ЕС въехало 20 660 граждан Украины (стандартный поток людей на это время), в том числе 5290 - по биометрическим паспортам.

По состоянию на 11:00 774 гражданина Украины пересекли границу, не имея визы в паспорте. 346 из них въехали через наземные пункты пропуска между Украиной и Польшей, 112 - с Венгрией, 289 - с Румынией, 27 - со Словакией.

Самолетами в ЕС прибыли 227 граждан, которые не имели в паспорте визы - в том числе речь идет о рейсах в Рим, Париж, Варшаву, Амстердам. Все они успешно и без проблем пересекли границу с ЕС.

Напомним, что 11 июня на границе круглосуточно дежурят консулы, чтобы отслеживать начало действия безвизового режима и помочь гражданам Украины в случае возникновения внештатных ситуаций.

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