В бельгийском тоннеле застрял международный поезд

Поезд, следовавший из Брюсселя во Франкфурт-на-Майне, застрял в тоннеле на востоке Бельгии из-за поломки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя бельгийской железнодорожной компании, 200 пассажиров были эвакуированы, никто не пострадал.

Инцидент произошел в 11.30 вскоре после выезда состава из города Льеж. Как рассказал источник, поезд остановился в туннеле, а машинист попытался самостоятельно устранить поломку. Однако он не смог этого сделать.

Эвакуированных пассажиров посадили в автобус и доставили в город Ахен. В настоящий момент пути еще не расчищены, а поезд отбуксируют в сторону Льежа.