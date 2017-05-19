Смотрите, как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку

Наоми Уоттс в Нью-Йорке
 

Наоми Уоттс в Нью-Йорке. Фото: Splash/Vida Press

В то время как большинство мировых знаменитостей пытаются перещеголять друг друга, демонстрируя шикарные вечерние наряды на кинофестивале в Каннах, известная англо-австралийская актриса и продюсер Наоми Уоттс показывает, на наш взгляд, «высший пилотаж» в выборе летнего модного образа. Папарацци удалось запечатлеть знаменитость на одной из улиц Нью-Йорка. Смотрите, как гармонично и солнечно! А босоножки - просто писк...

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Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Подловили: Наоми Уоттс с детьми на Манхэттене

Фото: Подловили: Наоми Уоттс с детьми на Манхэттене0

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