5 женских имен, обладательницам которых не везет в любви

Имя тесно связано с нашей судьбой и влияет на характер, привычки и жизнь в целом. Неудивительно, что обладательницы некоторых имен так и не могут обрести любовь и встретить достойного спутника жизни.

Имя дается человеку не просто так. Оно способно влиять на нашу судьбу и даже может в корне изменить ее. Когда неудачи случаются слишком часто, многие люди задумываются о смене имени.

Решившиеся на такой смелый шаг утверждают, что после этого они действительно смогли начать новую жизнь. Возможно, это правда.

Известно, что и любовные успехи также зависят от нашего имени. Обладательницы некоторых имен чаще других жалуются на то, что все попытки найти вторую половинку так и не приносят желаемого результата. Эксперты предлагают вашему вниманию список женских имен, обладательницам которых сложно обрести личное счастье.

Женщинам с какими именами не везет в любви

Большинство родителей стараются назвать девочку наиболее звучным и красивым именем, которое сможет подчеркнуть женственность, а также внутреннюю и внешнюю красоту его обладательницы. Однако при выборе стоит задуматься о значении имени и его влиянии на дальнейшую судьбу человека.

Диана. Несмотря на необычайность этого имени, его обладательницы редко обретают женское счастье. Еще в подростковом возрасте Дианы стремятся завоевать внимание ровесников. Как правило, их первая любовь не бывает взаимной, а неудачный опыт надолго оставляет след на сердце девочки.

В более взрослом возрасте Диана может обладать прекрасными внешними данными и пользоваться популярностью среди противоположного пола, однако даже яркая и примечательная внешность не позволяет ей найти истинную любовь.

Если обладательнице данного имени однажды посчастливится встретить любящего мужчину, то союз с ним будет долгим, а любовь взаимной.

Александра. Как и другие обладательницы «мужских» имен, Александры часто проявляют качества, характерные для сильного пола. Порой именно это отпугивает мужчин. В паре Александра будет постоянно «соревноваться» с партнером, что понравится далеко не каждому. Конечно, внутренняя сила и высокомерие порой привлекают некоторых представителей сильного пола, но случается это очень редко. Однако если Александра влюбляется по-настоящему, то в сильных руках возлюбленного она способна стать женственной и нежной.

Татьяна. Обладательницы имени Татьяна способны привлечь внимание любого мужчины, но, как выясняется позднее, это не любовь, а всего лишь физическое влечение.

Сексуальность, свойственная Татьянам, может свести с ума представителей сильного пола, но такие романы бывают кратковременными и редко доходят до серьезных отношений.

В более зрелом возрасте Татьяны начинают испытывать необходимость в мужской поддержке и заботе. В таком случае им приходится связывать жизнь с тем, к кому сильных чувств они не испытают.

Тамара. Обладательницам этого имени нередко приходится сталкиваться с изменами. Они относятся к числу редких собственниц и поэтому переживают предательство любимого человека очень тяжело. Иногда переживания могут довести Тамару до нервного срыва. Порой женщинам с таким именем невыносима совместная жизнь с супругом, в результате чего брак заканчивается разводом. Если же им повезет, то вскоре они обретают новую семью, но даже второй опыт может оказаться неудачным.

Если Тамара привязывается к мужчине эмоционально, то ее возлюбленному жизнь не покажется сказкой. В такой паре всегда будет много скандалов, упреков и беспричинной ревности,

что опять же приведет к скорейшему расставанию.

Эльвира. Женщины с таким именем обладают довольно тяжелым характером. Порой именно из-за этого не только возлюбленным, но и родственникам уживаться с ними очень тяжело. Если Эльвире повезло и она смогла найти своего единственного, то с этого момента начинается самое интересное. Изначально она будет покладистой и сможет окружить возлюбленного заботой и любовью. Однако гармония в отношениях продлится недолго. Уже в скором времени Эльвира покажет свой истинный характер. Не каждый мужчина решается жить на «пороховой бочке», и чаще всего именно на этом этапе их отношения подходят к концу.