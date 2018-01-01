Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года

Астрологи рассказывают, чем будет примечательна заключительная неделя июня для каждого знака Зодиака, а также дают ценные рекомендации, которые помогут добиться желаемого.

Нас ждет очень гармоничная и приятная неделя, перемежаемая лишь краткими выбросами негатива и легкими эмоциональными вспышками. Причин у нервного возбуждения будет несколько — Солнце в знаке Рака (что неизбежно приведет к росту подозрительности и эмоциональности) и Марс, готовящийся перейти в ретроградное движение. Данные астрологические тенденции будут склонять в сторону нервозности и раздражения, однако влияние других планет смягчит негативное влияние Солнца и Марса. Тем не менее некоторым знакам Зодиака все же придется столкнуться с неблагоприятными обстоятельствами.

Овен. На этой неделе вам лучше воздержаться от лжи и манипуляций — даже во благо. Дело не в том, что ложь покажется людям неубедительной, напротив, влияние усиленного Марса в Водолее наградит вас артистичностью, харизмой и красноречием. Просто любые лживые слова окажутся очень значимыми для других, что принесет вам много проблем в будущем.

Особенно трудно будет не врать самим себе. В период с 25 июня по 1 июля вам придется научиться признавать свои ошибки, слабости и пороки, потому что плести паутину из лжи и притворства сейчас крайне опасно. Разочарования и осознание своих ошибок окажутся болезненными.

В остальном эти семь дней можно считать удачными: сейчас самое лучшее время для взятия или погашения кредитов, для расширения бизнеса, новых проектов и смены места работы. Но лишь в том случае, если вы будете действовать максимально честно и открыто.

Телец. Эта неделя особенно благоприятна для приобретений. Крупные покупки имеют все шансы оказаться удачными. Кроме того, «эффект приобретений» будет влиять и на нематериальные вещи: начало недели будет благоприятно для новых романов, поиска деловых партнеров и найма рабочих. А вот помогать людям и дарить что-то на этой неделе вам стоит поменьше — это может притянуть финансовые неудачи.

Неделя пройдет под покровительством Сатурна в Козероге — отсюда и денежная удача.

Эти семь дней могут показаться вам удивительными: все проблемы материального характера будут решаться сами собой, словно по волшебству. Поэтому, чем больше дел вы начнете делать и чем эффективнее будете работать, тем больше успеете и больше получите,

причем без особых усилий. Ловите момент.

Близнецы. Если вы относитесь к числу тех, кто привык оценивать людей по внешнему виду, пришло время отказаться от этого пагубного пристрастия, особенно в период с 29 июня по 1 июля. Когда Меркурий покинет созвездие Рака и перейдет в знак Льва, у вас может проснуться завышенное самомнение и тщеславие. Однако в эти три дня даже самый бедный и неприятный внешне человек может сослужить вам хорошую службу. Не судите книгу по обложке.

В остальном заключительная неделя июня порадует вас. Влияние умеренного Меркурия обещает энергетический подъем и внутреннее побуждение к творчеству и деловой активности. Вместе с тем

чрезмерно эмоциональных Близнецов могут начать мучить беспокойные мысли — не обязательно навязчивые, но крайне неприятные и пугающие. Специалисты не рекомендуют заострять на этом повышенное внимание. Практикуйте техники развития позитивного мышления.

Рак. Раки на этой неделе рискуют стать жертвой мошенничества и понести серьезные финансовые потери. Дело в том, что в вашем знаке будут пребывать одновременно несколько планет — Солнце и Меркурий. Эта комбинация провоцирует растерянность, эмоциональность и доверчивость. Астрологи рекомендуют тщательно проверять все, что так или иначе касается денег — банковские переводы, договоры, крупные или мелкие покупки.

На этой неделе лучше прослыть недоверчивым занудой, чем остаться без денег. Если ваша работа связана с искусством, у вас будет возможность заявить о себе.

В эту семидневку вас посетит муза, что поможет создать что-то по-настоящему стоящее, главное — раскройте свои скрытые таланты. Выходные — идеальное время для путешествий и долгих поездок. В пути, особенно в кругу близких и любимых людей, вы будете чувствовать себя очень радостно и комфортно.

Лев. На этой неделе Львы будут увлечены карьерой и деловыми отношениями. Звезды сообщают: вас ждут натянутые отношения с подчиненными и коллегами и прекрасные — с людьми, занимающими руководящие должности. Однако работа и стремление добиться успеха любой ценой будут беспощадно истреблять ваше время и внутренние ресурсы. Астрологи советуют найти время для энергетической подпитки.

Венера уютно расположится в вашем знаке, что может немного сбить прицел в сторону романтики и любви.

На этой неделе вы всерьез можете погрязнуть в постоянных скандалах, сплетнях и интригах. Что удивительно, такое положение дел доставит вам определенное удовольствие — жизнь будет кипеть, а эмоции — бить ключом.

Снять стресс и нервное возбуждение помогут шопинг, работа и занятия спортом.

Дева. Несмотря на желание уединиться и побыть в тишине, в грядущие семь дней даже самым необщительным Девам придется выйти из своей зоны комфорта и погрязнуть в жизненных реалиях.

Вашей путеводной звездой на этой неделе станет Марс, усиленный в знаке Водолея. В связи с этим

вас ждет активная социальная жизнь: новые знакомства, вечеринки, обилие новых и непонятных эмоций, впечатлений и сюрпризов. К несчастью, конец июня одновременно неблагоприятен для начала романтических отношений: лучше всего повременить с этим до июля.

Весы. Возмущение происходящим и неприязнь к окружающим изрядно испортит вам настроение на этой неделе. Кроме негативного влияния Марса, вам придется сражаться попеременно то с беспокойством, то с сонливостью, и это не улучшит настроение. Выправить ситуацию можно духовными практиками, йогой, спортом и отпуском — новые впечатления отвлекут вас от ядовитой критики и поисков врагов среди близких людей.

Астрологи сообщают, что, даже управляя своими эмоциями, можно неожиданно наговорить окружающим кучу неприятных вещей.

В эти семь дней вам было бы разумнее избегать новых знакомств и активной социальной жизни — вам будет трудно расположить и себя, и людей к спокойному общению. Зато в материальной сфере ожидаются приятные новости — увеличение достатка примирит вас со всеми несовершенствами этого мира.

Скорпион. Нахождение ретроградного Юпитера в вашем знаке приносит вам не только удачу, но и много энергии — вы будете переполнены воодушевлением и азартом, мотивацией и нетерпением, раздражением и жаждой достичь успеха. Чтобы не расплескать этот взрывоопасный коктейль на мелочи, астрологи советуют обозначить важные цели и сфокусироваться именно на них. В период с 25 июня по 1 июля у вас как никогда велик шанс достичь желаемого в любых аспектах жизни.

На этой неделе будут и сложности, которые могут возникнуть неожиданно. В критических ситуациях разумнее искать помощи у близких людей.

Будьте осторожны и не перенапрягайтесь слишком сильно, иначе ваше здоровье окажется под угрозой. Лучше всего отказаться от изнуряющей работы и диет — вам потребуется много сил и энергии, чтобы неделя прошла полноценно.

Стрелец. Солнце в созвездии Рака всегда провоцирует вас на недовольство собой, разочарования в жизни, навязчивые мысли и волнообразное настроение. Данная астрологическая комбинация может заставить многих Стрельцов загрустить. Однако внутренний дискомфорт будет лишь одним из признаков того, что ваша жизнь скоро изменится. Поэтому не стоит резко что-то менять в себе, в своем внешнем виде и поведении — не торопите события, пусть все идет своим чередом.

Астрологи советуют быть внимательными и пристально следить за развитием событий:

любая проблема на этой неделе может нарастать как снежный ком, что приведет к негативным переменам в жизни. Вовремя взятый штурвал поможет вам направить ситуацию в правильное русло. Слушайте свой внутренний голос, но больше — советы проверенных временем друзей.

Козерог. Беспокойная Луна, которая готовится перейти в ваш знак, может привести к резким скачкам настроения 28 и 29 июня. Постарайтесь внимательно прислушиваться к своим желаниям и вместе с тем избегать слишком эгоистичных действий. На этой неделе вам нежелательно мириться с любыми неудобствами: жарой, сковывающей одеждой, усталостью. Даже жажду желательно утолять по первому зову организма.

Что касается эгоизма, то постарайтесь чувствительно относиться к окружающим — их злость, зависть, грусть могут навредить вам. Кроме того,

не торопитесь принимать за правду скоропостижные выводы. Лунное влияние наградит вас ревностью, мнительностью и гневом, поэтому не стоит приписывать эти чувства поведению окружающих. Намеренно вредить вам и обманывать вас никто не будет.

Постарайтесь больше гулять, веселиться и шутить — это поможет справиться с неприятными и неконструктивными мыслями.

Водолей. Это отличная неделя для преобразований в работе, личной жизни и творчестве. Астрологи отмечают для вас очень благоприятные финансовые перспективы — доходы могут возрасти в несколько раз, особенно если начало недели вы проведете на работе. Влияние усиленного в Козероге Сатурна поможет вам добиться поставленных целей.

Угнетенное настроение и апатию, которые могут настигнуть вас ближе к выходным, можно будет рассеять общением с людьми. Не обязательно кидаться в самую гущу событий или привлекать к себе повышенное внимание — достаточно будет укрепить отношения с партнером или восстановить утерянные связи.

Рыбы. Сильные чувства, мистика, духовные переживания — вот триада, ожидающая вас на этой неделе. Причиной тому станет воздействие Венеры во Льве. Иллюзорный мир станет превалировать над реальным, в связи с чем вы можете временно погрузиться в сладкую негу грез. Для окружающих ваше поведение станет странным и непонятным. Не пытайтесь ничего объяснять — плывите туда, куда зовут вас внутренний голос и любопытство.

Астрологи рекомендуют не обижаться на близких людей, если те не понимают вас: на этой неделе в этом нет их вины.

Пренебрегайте теми делами, к которым потеряли интерес, и активно начинайте то, что вам нравится. Только не ждите мгновенных результатов — они придут позже. Поддерживайте хорошее настроение и будьте добры к окружающим.

В заключение хотелось бы дать совет всем представителям зодиакального круга: если на этой неделе вам захочется чем-то порадовать себя, сделайте это немедленно. В эти семь дней на пользу пойдет все, что поднимает настроение и доставляет удовольствие. Даже если вы рискуете потратить крупную сумму денег на себя любимых — не экономьте, вы покупаете отличное настроение, мотивацию и продуктивность на продолжительный период времени.