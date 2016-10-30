Трагедия на Урале: найдено тело жестоко убитой финалистки Missis World Russia

На днях в Магнитогорске найдена мертвой 29-летняя финалистка конкурса красоты Missis World Russia. Полиция пока выясняет детали происшествия, но известно, что подозреваемый в убийстве уральской красавицы уже признался в содеянном.

Трагедия, случившаяся в Магнитогорске, потрясла всю Россию. 16 июля 29-летняя участница Missis World Russia 2016 Ксения Мецгер уехала из дома, чтобы продать свою машину Skoda Octavia, но не вернулась.

Поздно вечером родственники забили тревогу и заявили об исчезновении девушки в полицию. И

совсем недавно стал известен мрачный финал истории — тело Ксении, убитой с особой жестокостью, было найдено в одном из лесопарков Кизильского района…

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель Александр. Молодой человек признался в убийстве и рассказал, что несколько дней назад связался с девушкой по поводу покупки автомобиля. Но, судя по всему, за машину платить он не собирался, так как у него попросту не было с собой денег.

Похоже, Александр хотел просто завладеть автомобилем, как уже делал прежде (за это он привлекался к уголовной ответственности ранее). Под предлогом осмотра машины он договорился встретиться с Ксенией в гаражном автосервисе, напротив которого находится здание местной полиции — видимо, чтобы не вызывать подозрений у девушки.

Изначально Александр якобы хотел просто завладеть автомобилем, но в гараже что-то пошло не по плану. Подозреваемый сказал, что убил девушку молотком, завернул тело в полиэтилен и вывез в один из лесопарков.

Сейчас эта версия случившегося обрабатывается. Возможно, убийца что-то недоговаривает и у него изначально был другой план. Отметим, что в 2016 году Ксения Мецгер представляла Челябинск в финале международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia. Впрочем, сама она несколько лет проживала в США вместе с мужем и маленьким сыном, а в Челябинск приезжала, чтобы навестить родителей.

Моя кнопочка за меня болела ))))💋💋💋#тыуникальная2016 A post shared by Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) on Oct 30, 2016 at 9:05am PDT