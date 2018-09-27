Экс-участник "Кино" осудил продажу паспорта Цоя

"Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом — передать семье", — подчеркнул Рыбин. Он посетовал на то, что "порядочность и мораль в современном обществе не в ходу".