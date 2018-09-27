Экс-участник "Кино" осудил продажу паспорта Цоя

Один из участников первого состава группы "Кино" Алексей Рыбин раскритиковал торги, на которых паспорт лидера коллектива Виктора Цоя был продан за девять миллионов рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
Продажу паспорта бывшего лидера "Кино" Рыбин назвал аморальной.
"Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом — передать семье", — подчеркнул Рыбин. Он посетовал на то, что "порядочность и мораль в современном обществе не в ходу".
Ранее сообщалось, что паспорт Виктора Цоя ушел с молотка за 9 миллионов рублей (около 116 тыс. евро).
57-летний Алексей Рыбин подружился с Цоем в 1980-м, а годом позже они основали группу "Гарин и гиперболоиды», впоследствии получившую название «Кино». Рыбин выступал в ней в качестве гитариста. В 1983-м между музыкантами возник конфликт, в ходе которого Рыбин покинул коллектив.