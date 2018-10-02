Получившая имя Лили маленькая панда до сих пор жила в гнезде, где установлена видеокамера. Благодаря этому и удалось запечатлеть рождение Лили.

Это первый детеныш мамы Лили – Эрин, но она прекрасно справляется с новой для себя ролью. До недавнего времени Лили питалась материнским молоком, но теперь ей предлагают и бамбук.