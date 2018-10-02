Видео: смотрите, как выглядит красная панда в первые месяцы жизни Мимими
2 октября 2018, 16:32
В зоопарке Милуоки в США в начале июня произошло важное событие – в нем родился первый детеныш красной панды, пишет Lemmik.
Получившая имя Лили маленькая панда до сих пор жила в гнезде, где установлена видеокамера. Благодаря этому и удалось запечатлеть рождение Лили.
Это первый детеныш мамы Лили – Эрин, но она прекрасно справляется с новой для себя ролью. До недавнего времени Лили питалась материнским молоком, но теперь ей предлагают и бамбук.
Зоопарк поделился видеороликом, на котором можно увидеть первые месяцы жизни маленькой красной панды. В природе эти животные обитают в Непале, в северной части Мьянмы и Центральном Китае. Они занесены в Красную книгу.