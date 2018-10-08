Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не получала жалоб на ход выборов в 13-й Сейм или просьб пересмотреть результаты на каком-то участке, сообщила агентству ЛЕТА руководитель информационного отдела Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.