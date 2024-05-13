Как жирные кислоты Омега-3 способствуют здоровью сердца? 5 доказанных исследованиями преимуществ

В сфере питания лишь некоторые питательные вещества заслуживают такого внимания и признания, как жирные кислоты Омега-3. Это обусловлено той значительной пользой, которую они оказывают на здоровье, – особенно на работу мозга и сердца. Положительное влияние жирных кислот Омега-3 на организм было подтверждено рядом исследований, проведенных по всему миру в последние десятилетия.
Жирные кислоты Омега-3 принадлежат к группе длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот. К ним относятся морская докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), а также альфа-линоленовая кислота (АЛК) растительного происхождения. Каждая из этих кислот важна для организма, но именно совокупность их благотворного влияния на здоровье сердца привлекла внимание ученых, врачей и специалистов здравоохранения. Как жирные кислоты Омега-3 влияют на сердечно-сосудистую систему и почему они важны для профилактики и лечения сердечных заболеваний?
- Снижают уровень триглицеридов
Повышенный уровень триглицеридов в крови является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня триглицеридов1, холестерина низкой плотности, а также нормализуют общий уровень холестерина в крови.
- Снижают давление
Все больше исследований подтверждают, что жирные кислоты Омега-3, в частности ЭПК, способствуют снижению давления2, предотвращая гипертонию и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность.
- Противовоспалительные свойства
Жирные кислоты Омега-3 обладают противовоспалительными свойствами3, которые способствуют уменьшению воспаления, в том числе в сосудах, и снижают риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
- Для поддержания здоровья сосудов
Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 ЭПК и ДГК участвуют в формировании клеточных и тканевых мембран, благодаря чему они также способствуют здоровью сосудов, обеспечивая нормальное функционирование внутренних стенок сосудов4, что помогает поддерживать нормальный кровоток и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
- Для профилактики аритмии
Незаменимые жирные кислоты ДГК и ЭПК также способствуют нормализации сердечного ритма, снижая риск возникновения аритмии, в том числе фибрилляции предсердий5, которая может привести к возникновению сердечно-сосудистых и других осложнений.
Важно подчеркнуть, что организм человека не вырабатывает жирные кислоты Омега-3 самостоятельно, поэтому получить их можно только с пищей. Жирные кислоты ДГК и ЭПК в основном содержатся в морепродуктах, особенно в жирной рыбе, такой как лосось, селедка, скумбрия, сардины и тунец. Они также содержатся в морских водорослях, которые являются важным источником ДГК и ЭПК для веганов. АЛК растительного происхождения в основном содержится в различных орехах и семенах, таких как семена льна, чиа, грецкие орехи, а также в соевых бобах, тофу, шпинате и некоторых растительных маслах.
Чтобы обеспечить благотворное воздействие на организм, важно регулярно включать в рацион продукты, содержащие эти жирные кислоты, или выбирать качественные биологически активные пищевые добавки с жирными кислотами Омега-3. Рекомендуемая дневная норма потребления жирных кислот ЭПК и ДГК для взрослых составляет 250 мг, а людям с высоким давлением рекомендуется употреблять не менее 1 г жирных кислот ЭПК и ДГК в день.
Компания Mӧller's разработала оптимальную комбинацию жирных кислот Омега-3 для взрослых с заболеваниями сердца, высоким уровнем холестерина или для тех, кто редко включает в свой ежедневный рацион рыбные продукты. Две капсулы Mӧller's Cardio содержат 465 мг ДГК и ЭПК и 345 мг АЛК – это удобный способ получить дневную норму ценных жирных кислот на длительный срок. Капсулы имеют нейтральный вкус и не содержат глютена, лактозы и сахара.
Для нормальной работы сердца. Жирные кислоты Омега-3 ДГК и ЭПК способствуют нормальной работе сердца1.
Для нормального уровня холестерина. АЛК помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови2.
Благотворное воздействие достигается при ежедневном употреблении: 1 250 мг ДГК и ЭПК, 2 2 г АЛК.
Биологически активная пищевая добавка. Биологически активная пищевая добавка не является заменителем полноценного и сбалансированного питания.
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