Как жирные кислоты Омега-3 способствуют здоровью сердца? 5 доказанных исследованиями преимуществ

Для поддержания здоровья сосудов

Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 ЭПК и ДГК участвуют в формировании клеточных и тканевых мембран, благодаря чему они также способствуют здоровью сосудов, обеспечивая нормальное функционирование внутренних стенок сосудов4, что помогает поддерживать нормальный кровоток и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Для профилактики аритмии

Незаменимые жирные кислоты ДГК и ЭПК также способствуют нормализации сердечного ритма, снижая риск возникновения аритмии, в том числе фибрилляции предсердий5, которая может привести к возникновению сердечно-сосудистых и других осложнений.

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Важно подчеркнуть, что организм человека не вырабатывает жирные кислоты Омега-3 самостоятельно, поэтому получить их можно только с пищей. Жирные кислоты ДГК и ЭПК в основном содержатся в морепродуктах, особенно в жирной рыбе, такой как лосось, селедка, скумбрия, сардины и тунец. Они также содержатся в морских водорослях, которые являются важным источником ДГК и ЭПК для веганов. АЛК растительного происхождения в основном содержится в различных орехах и семенах, таких как семена льна, чиа, грецкие орехи, а также в соевых бобах, тофу, шпинате и некоторых растительных маслах.