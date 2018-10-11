"Cesvaines piens" вложит 1,5 млн евро в модернизацию производства

Молокоперерабатывающее предприятие АО "Cesvaines piens" планирует вложить примерно 1,5 млн евро в модернизацию производства, приобретя новое оборудование, сообщил агентству ЛЕТА технический директор компании Эрвин Урбанс.
"Планируем улучшить производственный процесс, модернизировать производство", - пояснил он.
Оборудование планируется купить и установить постепенно до 2020 года, используя в том числе и средства из фондов ЕС.
По данным Бюро по надзору за закупками, планируется приобрести, например, линию вакуумной упаковки сыра, машину для нарезки сыра, стеллажи для созревания сыра, холодильную установку, лабораторное оборудование.
Оборот "Cesvaines piens" в прошлом году составил 11,514 млн евро, что на 10,7% больше, чем годом ранее, а убытки компании были в размере 67 842 евро по сравнению с прибылью год назад.