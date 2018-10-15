О певице Эми Уайнхаус снимут фильм

Съемки запланировано начать в 2019 году, родные певицы выступят в качестве исполнительных продюсеров. Деньги, вырученные за прокат кино, пойдут в Фонд Эми Уайнхаус. По словам отца певицы Митча Уайнхауса, к семье артистки не раз обращались с предложениями заняться байопиком, однако всякий раз ему казалось, что время для этого неподходящее.

Он также отметил, что фильм может помочь тем, кто, как и его дочь, страдает от проблем с алкоголем. Уайнхаус отмел слухи о том, что Эми сыграет Леди Гага. "Поставлю на то, что это будет неизвестная, молодая британская актриса, которая похожа на Эми", — сказал он.