"Gamma-A" может прекратить производство рыбных консервов

Причина таких планов владельцев предприятия - последствия введенного в 2015 году Россией запрета на импорт рыбной продукции и падение спроса на рыбные консервы в странах Средней Азии и других постсоветских государствах, в результате чего убытки "Gamma-A" возросли.

В конце 2017 года на предприятии работали 313 человек.