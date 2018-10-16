"Gamma-A" может прекратить производство рыбных консервов
16 октября 2018, 9:46
Один из флагманов рыбной промышленности - предприятие "Gamma-A" - со следующего года может прекратить производство рыбных консервов, пишет Latvijas avīze.
Причина таких планов владельцев предприятия - последствия введенного в 2015 году Россией запрета на импорт рыбной продукции и падение спроса на рыбные консервы в странах Средней Азии и других постсоветских государствах, в результате чего убытки "Gamma-A" возросли.
В конце 2017 года на предприятии работали 313 человек.
Председатель правления "Gamma-A" Айвар Лейиетис отметил, что прекращение производства - лишь один из возможных сценариев, и окончательное решение еще не принято. За исключением предприятия "Karavelа" дела не очень спорятся во всей отрасли, и улучшений не ожидается, добавил он.