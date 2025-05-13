Президент Банка Латвии: надо искать причины резкого роста цен на продукты

Комментируя данные по инфляции за апрель, Казакс сказал, что рост потребительских цен на 3,9% в апреле этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года оказался быстрее, чем ожидалось, однако Латвия не уникальна, так как, например, в Эстонии инфляция достигла 5%, а в Литве превысила 4%.

Он также отметил, что хотя уровень инфляции вызывает опасения, Банк Латвии ожидает, что в следующие месяцы этого года инфляция снизится.

"Если говорить о продовольствии, то там надо искать, где образуется горлышко бутылки, что позволяет загнать цены наверх", - отметил Казакс, добавив, что Банк Латвии не может решить этот вопрос и им должны заняться лица, принимающие политические решения.

Как сообщалось, согласно данным Центрального статистического управления, в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024 года потребительские цены в Латвии увеличились на 3,9%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 7,3%.