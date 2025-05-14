Силиня: Новых налогов и повышений ставок пока не планируется

Как сообщалось ранее, во вторник правительство решило создать Фонд обороны и безопасности для увеличения финансирования оборонной отрасли страны.

Согласно принятому решению, начиная с 2026 года Кабинет министров планирует двигаться в направлении выделения на оборону и безопасность, выполнение целей НАТО, а также на военную поддержку Украине средств в размере 5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

В качестве дополнительных источников финансирования указано возможное увеличение дефицита бюджета сектора госуправления, что предусмотрено действующей до 2028 года оговоркой о чрезвычайных обстоятельствах. С 2029 года увеличение дефицита составит 0,5% ВВП за счет уменьшения минимально допустимого структурного баланса госбюджета, установленного законом о фискальной дисциплине.

Также предусмотрено, что государственные предприятия пересмотрят свои планы доходов на ближайшие три года и до 2 июня 2025 года представят в Госканцелярию предложения о возможном увеличении доходов, согласовав их предварительно с держателем капитала.

Еще одним возможным источником указано привлечение инвестиций для Министерства обороны через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Минобороны совместно с Министерством финансов до июля подготовят список потенциальных проектов ГЧП в порядке приоритетности.

Кроме того, начиная с 2029 года дополнительные финансовые ресурсы планируется получить за счет оптимизации функций государственного сектора, проведения структурных реформ и сокращения расходов ведомств и учреждений госуправления. Концептуально также поддержано использование фондов Европейского союза на нужды обороны и безопасности.