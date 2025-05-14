Силиня: Новых налогов и повышений ставок пока не планируется

Вводить новые налоги или повышать существующие налоговые ставки в настоящее время не планируется, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью программе телеканала TV3 900 sekundes.
"Мы осознанно не идем на такие шаги", - сказала Силиня, комментируя налоговую политику, хотя и признала, что вопрос о налогах периодически всплывает на повестке дня.
Глава правительства подчеркнула, что основной задачей сейчас является стимулирование латвийской экономики, достижение опережающего роста за счет экономии бюджетных средств и разумного использования европейского финансирования, чтобы не допустить стагнации экономики.
По ее словам, одним из важнейших приоритетов правительства было снижение бюрократии, в том числе в банковском секторе, а также стимулирование роста кредитования, что способствует развитию экономики.
Силиня напомнила, что в прошлом году был введен так называемый налог солидарности для банков, от которого можно быть освобожденным при достижении определенного уровня оборота и кредитования. Она выразила удовлетворение тем, что объем кредитования действительно начал расти.
"Просто повышая налоги, мы не сможем обеспечить больше денег в экономике Латвии. Важно, чтобы в целом объем финансирования в экономике увеличивался", - подчеркнула глава правительства.
Премьер-министр также отметила, что при поиске экономии в нынешнем государственном бюджете существуют "неприкосновенные" категории расходов, например, связанные с поддержкой матерей. Она добавила, что правительство не намерено ухудшать доступность услуг для жителей.
Как сообщалось ранее, во вторник правительство решило создать Фонд обороны и безопасности для увеличения финансирования оборонной отрасли страны.
Согласно принятому решению, начиная с 2026 года Кабинет министров планирует двигаться в направлении выделения на оборону и безопасность, выполнение целей НАТО, а также на военную поддержку Украине средств в размере 5% от валового внутреннего продукта (ВВП).
В качестве дополнительных источников финансирования указано возможное увеличение дефицита бюджета сектора госуправления, что предусмотрено действующей до 2028 года оговоркой о чрезвычайных обстоятельствах. С 2029 года увеличение дефицита составит 0,5% ВВП за счет уменьшения минимально допустимого структурного баланса госбюджета, установленного законом о фискальной дисциплине.
Также предусмотрено, что государственные предприятия пересмотрят свои планы доходов на ближайшие три года и до 2 июня 2025 года представят в Госканцелярию предложения о возможном увеличении доходов, согласовав их предварительно с держателем капитала.
Еще одним возможным источником указано привлечение инвестиций для Министерства обороны через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Минобороны совместно с Министерством финансов до июля подготовят список потенциальных проектов ГЧП в порядке приоритетности.
Кроме того, начиная с 2029 года дополнительные финансовые ресурсы планируется получить за счет оптимизации функций государственного сектора, проведения структурных реформ и сокращения расходов ведомств и учреждений госуправления. Концептуально также поддержано использование фондов Европейского союза на нужды обороны и безопасности.
Для снижения государственного долга предусмотрено, что до 2029 года в публичную продажу будут выставлены миноритарные пакеты акций госкапиталов не менее 10%, включая те коммерческие государственные компании, на приватизацию которых сейчас действуют нормативные ограничения.
После заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула журналистам, что Министерству финансов предстоит начать переговоры с другими министерствами о поиске дополнительных средств для достижения целевого показателя расходов на оборону в 5% от ВВП.
По словам Силини, средства, которые удастся получить за счет сокращения бюрократии, можно будет направить не только на безопасность, но и на другие приоритеты правительства, например, на образование и поддержку семей.
"Сначала мы пересмотрим текущие расходы министерств, также можем рассмотреть вопрос об увеличении дефицита госбюджета. Если этого окажется недостаточно для достижения уровня в 5%, тогда будем искать возможности увеличить доходы", - сказала Силиня. Именно поэтому в решении правительства включены предложения, позволяющие государственным компаниям повысить свои доходы.
В то же время премьер отметила, что конкретные решения будут приниматься позже, так как процесс разработки государственного бюджета еще не начался.
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