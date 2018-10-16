ЕС утвердил квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2019 год

В 2019 году квоты на вылов трески в восточной части Балтийского моря составят 24 112 тонн - на 15% меньше, чем в 2018 году, в западной части Балтийского моря - 9515 тонн, на 70% больше.

Квоты на вылов селедки в Рижском морском заливе увеличена на 7% - до 31 044 тонн, в центральной части Балтийского моря снижены на 26% - до 170 360 тонн, в западной части - на 48%, до 9001 тонны, в Ботническом заливе - на 7%, до 88 703 тонн.

Квоты на вылов лосося в основном бассейне Балтийского моря не изменены и составляют 91 132 тонны, в Финском заливе - снижены на 3%, до 9703 тонн.