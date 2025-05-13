Из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить в Латвию за алкоголем

Чем больше объемы закупок, тем выгоднее можно предложить продукцию, и, по словам Уйбо, латвийцы справляются с этим очень хорошо. Разница в акцизах и растущий разрыв в ставках PVN создают еще более выгодную позицию для латвийских продавцов.

"Для покупателя самая важная вещь - это цена. Повышение PVN касается не только алкоголя, но и продуктов питания, а также товаров повседневного спроса. Если посмотреть на разрабатываемую сейчас государственную программу алкогольной политики, которая предусматривает, например, запрет на дистанционную торговлю или продажу в определенных местах, таких как заправки, это означает, что люди начнут чаще задумываться о закупке впрок. Если, к примеру, купить еду и напитки на месяц в Латвии выходит намного выгоднее, то поездка к границе становится вполне разумной", - пояснил Уйбо.

Он также подтвердил, что жители Эстонии - не единственные, кто стремится воспользоваться значительно более низкими ценами в Латвии. Активными посетителями пограничных магазинов являются также финны, которые обычно закупаются алкоголем оптом.

PVN Полушутя можно сказать, что продажи лонгеро (слабоалкогольного напитка - прим.ред.) в первом квартале этого года после повышения акциза в Эстонии пошли очень хорошо, и мы надеемся на хорошие показатели продаж и летом», - прокомментировал Уйбо.

"Туризм в Латвию растет благодаря выгодным ценам, и латвийские рестораны и отели активно готовятся к туристическому сезону, чтобы привлечь как можно больше клиентов, в том числе из Эстонии, Финляндии и других соседних стран", - добавил он.

По сравнению с Латвией, в Эстонии акциз на пиво выше на 42,9%, на вино, на 14,9%, а на другие алкогольные напитки - на 6,1%.