Всемирный фонд дикой природы: квоты на вылов рыбы в ЕС в следующем году слишком велики

По словам представителей организации, хотя совет постановил уменьшить квоты на вылов в восточной части Балтийского моря на 15% до 24 112 тонн в год, этого уменьшения недостаточно для того, чтобы рыбные ресурсы могли возобновляться. Европейские негосударственные организации рекомендуют уменьшить квоту до 13 224 тонн.

По словам Колате, основанные на научных исследованиях рекомендации Международного совета исследований моря превышены по ловле не только трески, но и сельди в восточной части Балтийского моря, лосося в Финском заливе и центральной части моря. Видимо, у стран ЕС не хватает политической воли на то, чтобы прекратить чрезмерный вылов рыбы к 2020 году.

"Можно сказать, что с этим решением страны-участницы ЕС повернулись спиной к природе и выбирают перелов вопреки научным аргументам. Если так будет продолжаться, трески в Балтийском море скоро не будет", - сказала Элза Озолиня, руководитель программы Балтийского моря и пресных вод Всемирного фонда дикой природы. Ресурсы трески и так значительно уменьшены не только из-за перелова, но и из-за изменения среды в море. Рыбы начинают размножаться в раннем возрасте и не вырастают, рыбаки выбрасывают часть улова.

Тем не менее, по словам Озолини, само по себе решение министров ЕС уменьшить квоты уже свидетельствует о том, что они понимают проблему.

Всемирный фонд природы призывает потребителей покупать треску, выловленную в Северном и Баренцевом морях.

Как сообщалось, в 2019 году квоты на вылов трески в восточной части Балтийского моря составят 24 112 тонн - на 15% меньше, чем в 2018 году, в западной части Балтийского моря - 9515 тонн, что на 70% больше.

Квоты на вылов селедки в Рижском морском заливе увеличены на 7% до 31 044 тонн, в центральной части Балтийского моря снижены на 26% до 170 360 тонн, в западной части - на 48% до 9001 тонны, а в Ботническом заливе - на 7% до 88 703 тонн.

Квоты на вылов лосося в основном бассейне Балтийского моря не изменились и составляют 91 132 тонны, а в Финском заливе снижены на 3% до 9703 тонн.