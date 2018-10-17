Армен Джигарханян идет на поправку
17 октября 2018, 11:59
Госпитализированный 13 октября актер Армен Джигарханян выздоравливает, передает Газета.ру со ссылкой на агенство РИА Новости и друга артиста, Артура Согомоняна.
По словам Согомоняна, Джигарханяну еще предстоит "подлечиться".
"Это займет время, но последние пару дней динамика очень позитивная. Дней через десять он будет в строю, на работе",
- поделился мужчина.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР Армен Джигарханян может пропустить судебное заседание против своей бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, так как был состоянии средней тяжести был госпитализирован в Москве.