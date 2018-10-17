Ср, 17.10.2018
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Армен Джигарханян идет на поправку

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Армен Джигарханян

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Госпитализированный 13 октября актер Армен Джигарханян выздоравливает, передает Газета.ру со ссылкой на агенство РИА Новости и друга артиста, Артура Согомоняна.

По словам Согомоняна, Джигарханяну еще предстоит "подлечиться".

"Это займет время, но последние пару дней динамика очень позитивная. Дней через десять он будет в строю, на работе",

- поделился мужчина.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Армен Джигарханян может пропустить судебное заседание против своей бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, так как был состоянии средней тяжести был госпитализирован в Москве.

Виталина Цимбалюк-Романовская

ФОТО: Кадр из видео

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