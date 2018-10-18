Чт, 18.10.2018
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Золотая осень с Лачплесисом: пиво, мультики и новости от динозавров Маршрут на выходные

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Мартиньш Берзауцкис, автор идеи и владелец парка "Аварияс бригаде"

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Всего час пути от Риги - и вы в Лиелварде. Берег Даугавы золотой осенью даже ничуть не хуже Юрмалы. И чем заняться в выходной тоже найдется: занятия есть на любой вкус, сюда смело можно отправляться всей семьей.

В ближайшие выходные есть для поездки в Лиелварде сразу несколько поводов. Во-первых, в 10.30 от музея Андрея Пумпурса будет дан старт популярным состязаниям по авто-фото ориентированию "Лиелвардский пояс".

Вид на Даугаву в Лиелварде

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Во-вторых, в последние дни октября завершает сезон самый большой в Латвии развлекательный парк "Аварийная бригада" и это последние выходные, когда в этом году поехать сюда можно всей семьей. С ноября  парк будет закрыт до мая.

В-третьих, вечером в маленькой местной пивоварне "Pumpurs" состоится один из осенних пивных вечеров с дегустацией, разговорами о секретах крафовых сортов пива и посиделками ценителей эксклюзива, которые случаются не так уж часто.
 

Журналист русского TVNET побывала в Лиелвардском крае, незадолго до названных событий. Информационный день туризма, организованный Лилвардской думой, для того и устроили, чтобы показать все самое интересное.

На музейном мониторе - портрет Андрея Пумпурса

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET


Наш маршрут начинался в музее Андрея Пумпурса, автора литературной версии эпоса "Лачплесис". Музей стоит на самом берегу Даугавы, в старом парке, вокруг - нереально красиво.

И золото листвы, и вид на Даугаву, о огромные валуны, самый большой так прямо и называется "Постель Лачплесиса". Вдоль дороже парка, некогда окружавшего усадьбу, стоят деревянные скульптуры. Можно дойти пешком до развалин средневековой крепости. Все здесь есть для задушевной прогулки.

Заглянуть в музей можно смело посоветовать и тем, кто вообще-то никаких музеев не любит. Ведь в Музей Пумпурса каждую осень - в сентябре и октябре - происходит настоящее паломничество школьных экскурсий.

Мундир Пумпурса достается исполнителю главной роли

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Здесь играют "Лачплесиса" - театрализованное представление устраивают экспромтом, с подсказками "двоечникам", которые не очень-то четко помнят героев эпоса,  Лаймдоту путают со Спидолой, но не прочь примерить шапку с медвежьими ушами и на сцене помахать мечом, сражаясь с Черным Рыцарем...

Игра нравится и "пионерам" и пенсионерам, в музее играют группы, в нее начиная с детсадовского возраста. Кому достанется мундир Андрей Пумпурса, кому шапка Лачплесиса, кому меч, а кому рыцарский шлем - всегда сюрприз.

Правда, такую программу для группы нас всегда заказывать заранее, заглянув в музей экспромтом сразу сыграть не получится. Кстати, говорят, что эта музейная программа очень полюбилась и русским школьникам.

Самые популярные у латвийцев туристические места Лиелвардского края - это парк развлечений "Avārijas brigāde" ("Аварийная бригада"), его часто называют  и просто Парком динозавров. А также новая пивоварня "Pumpurs". 

За два года существования парка и пивоварни число туристов в крае удвоилось. До парка мы доберемся позже, а пока - едем в пивоварню. Если  вдруг кто-то не в курсе...

Знаменитое пиво сортов "Лачплесис" и "Лиелварде" давным-давно варят не здесь, а... в Лиепае. Как так?.. очень просто: новые владельцы бренда так решили и перенесли туда производство.

Но свято место - долго не пустует. И в Лиелварде снова теперь есть собственная пивоварня "Pumpurs". Открылась в прошлом году, находится прямо на главной улице города, специализируется на крафовых сортах пива.

Предприниматель Том Малмейстерс, пивоварня Pumpurs в Лиелварде

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Помещение обустраивали с прицелом на то, чтобы проводить здесь экскурсии и дегустации. Молодой предприниматель Томс Малмейстерс нас уже ждет. Объемы производства невелики, упор новые лиелвардские пивовары делают на эксклюзивные сорта и вкусовые качества.

В пивной карте

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET


 

В пивной карте - сезонные сорта и те, что варят круглый год. Пожалуй, знатокам здесь будет, что отведать и  о чем поговорить с пивоварами. 

Дегустационный набор разных сортов лиелвардского пива

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET


Мы немало поездили в тот осенний день по полям, некогда принадлежавшим к легендарному колхозу "Лачплесис". О том, чем занимаются сегодня люди - разговор отдельный. О пекарне "Zelmes maiznīca" и  придуманных сельчанами аттракционах гастрономического туризма русский TVNET напишет позже. Как и местном яблочном сидре, который сполна оценили гурманы в Европе.

А пока - о главном самом туристском объекте Лиелвардского края. Вероятно, в парке развлечений " "Аварийная бригада" за два года его существования не побывал только ленивый. И отзывы очень разные - от восторженных, до совершенно скептических.

Тем более интересно встретиться с автором идеи и владельцем парка Мартиньшем Брезауцкисом. Это он, поездив по развлекательным местам Европы, затеял дело, на первый взгляд, совершенно неподъемное. 


... Вот из окна автобуса уже виден громила Сэм. Помните гигантскую обезьяну в скафандре, что веселила рижан в одном из парков, а потом исчезла. Сэм теперь стал стражем ворот парка.
 

Рижский Сэм теперь работает стражем ворот парка развлечений

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Мартиньш встречает гостей у входа. Ведь в нашей группе много опытнейших гидов, в том числе тех, кто преподает на курсах новичкам и профессионалам туризма, а также дает оценку новинкам в качестве эксперта.

Мартиньш Брезауцкис показывает новинки парка

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Знаете, что удивительное?.. На исходе второго сезона знаменитые диназавры в парке "Аварийной бригады" уже... не самое главное. Все растет и развивается - территории стало больше, аттракционов прибавилось.

Великаны - новинки парка "Аварийная бригада"

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Полным ходом идет работа в тематических зонах, которые откроются для посетителей только в следующий сезон. Появится, например, детская железная дорога - самая длинная в Балтии, рельсы уже проложены. Водоем, по которому курсируют катамараны увеличится в размерах.  

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Всю первую половину маршрута по парку мы спорим про цены: 12 - 14 евро за билет все-таки очень дорого, с учетом того, что билет потребуется даже двухлетним малышам...
 

Куклы на тропе сказок сделаны мастером из Прейли Владленой

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET


Но потом споры как-то стихают: спорщики то и дело откалываются от толпы... Увлеклись аттракционами! Принцип парка прежний: платит человек на входе и только один раз, и все, абсолютно все, что есть на территории в стоимость билета включено.

 

Гигантская подушка-батут - забава для детей и для взрослых

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Дух захватывает!

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Все аттракционы и сказочные тропы, велодром, подушка-батут, спуск с горок, качели-карусели, динозавры рычащие и молчащие...

И даже творческие мастерские, в которых печеньки в форме динозавров можно расписать съедобными "красками", взяв с собой как сувенир на память.

Печенька - сувенир на память

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

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