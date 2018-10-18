Предприниматель Том Малмейстерс, пивоварня Pumpurs в Лиелварде ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET





Помещение обустраивали с прицелом на то, чтобы проводить здесь экскурсии и дегустации. Молодой предприниматель Томс Малмейстерс нас уже ждет. Объемы производства невелики, упор новые лиелвардские пивовары делают на эксклюзивные сорта и вкусовые качества.

В пивной карте ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET





В пивной карте - сезонные сорта и те, что варят круглый год. Пожалуй, знатокам здесь будет, что отведать и о чем поговорить с пивоварами.

Дегустационный набор разных сортов лиелвардского пива ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Мы немало поездили в тот осенний день по полям, некогда принадлежавшим к легендарному колхозу "Лачплесис". О том, чем занимаются сегодня люди - разговор отдельный. О пекарне "Zelmes maiznīca" и придуманных сельчанами аттракционах гастрономического туризма русский TVNET напишет позже. Как и местном яблочном сидре, который сполна оценили гурманы в Европе.



А пока - о главном самом туристском объекте Лиелвардского края. Вероятно, в парке развлечений " "Аварийная бригада" за два года его существования не побывал только ленивый. И отзывы очень разные - от восторженных, до совершенно скептических.

Тем более интересно встретиться с автором идеи и владельцем парка Мартиньшем Брезауцкисом. Это он, поездив по развлекательным местам Европы, затеял дело, на первый взгляд, совершенно неподъемное.



... Вот из окна автобуса уже виден громила Сэм. Помните гигантскую обезьяну в скафандре, что веселила рижан в одном из парков, а потом исчезла. Сэм теперь стал стражем ворот парка.



Рижский Сэм теперь работает стражем ворот парка развлечений ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Мартиньш встречает гостей у входа. Ведь в нашей группе много опытнейших гидов, в том числе тех, кто преподает на курсах новичкам и профессионалам туризма, а также дает оценку новинкам в качестве эксперта.

Мартиньш Брезауцкис показывает новинки парка ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET





Знаете, что удивительное?.. На исходе второго сезона знаменитые диназавры в парке "Аварийной бригады" уже... не самое главное. Все растет и развивается - территории стало больше, аттракционов прибавилось.

Великаны - новинки парка "Аварийная бригада" ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET





Полным ходом идет работа в тематических зонах, которые откроются для посетителей только в следующий сезон. Появится, например, детская железная дорога - самая длинная в Балтии, рельсы уже проложены. Водоем, по которому курсируют катамараны увеличится в размерах.

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Всю первую половину маршрута по парку мы спорим про цены: 12 - 14 евро за билет все-таки очень дорого, с учетом того, что билет потребуется даже двухлетним малышам...



Куклы на тропе сказок сделаны мастером из Прейли Владленой ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Но потом споры как-то стихают: спорщики то и дело откалываются от толпы... Увлеклись аттракционами! Принцип парка прежний: платит человек на входе и только один раз, и все, абсолютно все, что есть на территории в стоимость билета включено.





Гигантская подушка-батут - забава для детей и для взрослых ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Дух захватывает! ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET





Все аттракционы и сказочные тропы, велодром, подушка-батут, спуск с горок, качели-карусели, динозавры рычащие и молчащие...



И даже творческие мастерские, в которых печеньки в форме динозавров можно расписать съедобными "красками", взяв с собой как сувенир на память.