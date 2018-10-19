В Норвегии под землей найден массивный корабль-гроб викингов

20-метровый корабль викингов ученые обнаружили с помощью радара, когда исследовали археологические раскопки.

Как сообщает издание Science Alert, корабль, скорее всего, был закопан 1000 лет назад и в нем покоится викинг благородных кровей.

Это самый длинный корабль-гроб из всех, найденных ранее, и такие находки - огромная редкость.

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"С точки зрения археологии, это особенное и значимое открытие", - считает археолог Ян Билл.

Место захоронения корабля недалеко от кургана с захоронениями высотой 9 метров.

При помощи радара ученые сначала увидели очертания корабля. Работы по его освобождения еще впереди. Археологи надеются на новые сюрпризы и открытия.

Вместе с кораблем ученые нашли так же пять традиционных домиков викингов, сложенных из брусьев.