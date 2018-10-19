В Норвегии под землей найден массивный корабль-гроб викингов

По мнению экспертов, корабль становился гробом только для его владельца, у которого текла благородная кровь
20-метровый корабль викингов ученые обнаружили с помощью радара, когда исследовали археологические раскопки.
Как сообщает издание Science Alert, корабль, скорее всего, был закопан 1000 лет назад и в нем покоится викинг благородных кровей.
Это самый длинный корабль-гроб из всех, найденных ранее, и такие находки - огромная редкость.
"С точки зрения археологии, это особенное и значимое открытие", - считает археолог Ян Билл.
Место захоронения корабля недалеко от кургана с захоронениями высотой 9 метров.
При помощи радара ученые сначала увидели очертания корабля. Работы по его освобождения еще впереди. Археологи надеются на новые сюрпризы и открытия.
Вместе с кораблем ученые нашли так же пять традиционных домиков викингов, сложенных из брусьев.
И пусть в данный момент пока трудно что-то сказать об этом корабле и том, кто в нем похоронен, тем не менее это очень ценная находка.