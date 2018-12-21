"Уходя не ушёл": Ритуальные жертвы думы и новый вице-мэр - человек Америкса

Олег Буров, который избран новым заместителем председателя Рижской думы, это человек отстраненного Андриса Америкса. Буров - "свой человек", который долгое время находится в системе. При нынешней политический ситуации длинных рук у него не будет. Это приемник Америкса. Такое мнение политический обозреватель Александра Полещук высказала в эфире передачи "Без компромиссов".