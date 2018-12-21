"Уходя не ушёл": Ритуальные жертвы думы и новый вице-мэр - человек Америкса
Олег Буров, который избран новым заместителем председателя Рижской думы, это человек отстраненного Андриса Америкса. Буров - "свой человек", который долгое время находится в системе. При нынешней политический ситуации длинных рук у него не будет. Это приемник Америкса. Такое мнение политический обозреватель Александра Полещук высказала в эфире передачи "Без компромиссов".
Юрий Соколовский прокомментировал — отставка Америкса это показательная "ритуальная жертва". На самом деле, по словам политолога, "на нём многое завязано", Америкс просто сдал один из своих постов.
Александра Полещук в свою очередь добавила, что пока все происходящее в стенах Рижской думы — лишь политический пиар.
Более подробные смотрите в фрагменте записи передачи «Без компромиссов»:
В эфире передачи речь шла о коррупционном скандале вокруг Рижской думы, возможности и необходимости смены её руководства.
Полную запись передачи смотрите здесь.
Напомним, прежний вице-мэр Риги Андрис Америкс, имя которого упоминалось в связи с делом о коррупции на столичном предприятии общественного транспорта Rīgas Satiksme, ушел в отставку в понедельник, 17 декабря.
Новым заместителем председателя Рижской думы был избран глава комитета городской собственности Олег Буров. В голосовании приняли участие 53 депутата, за кандидатуру Бурова проголосовал 31 депутат, против - 22.
Буров перед голосованием заявил, что продолжит возглавлять комитет городской собственности и комиссию по деградирующим постройкам.