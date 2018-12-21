Пт, 21.12.2018
Впервые в истории нашей страны на пост премьера претендует человек, который даже не баллотировался. "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым

"Уходя не ушёл": Ритуальные жертвы думы и новый вице-мэр - человек Америкса
"Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Олег Буров, который избран новым заместителем председателя Рижской думы, это человек отстраненного Андриса Америкса. Буров - "свой человек", который долгое время находится в системе. При нынешней политический ситуации длинных рук у него не будет. Это приемник Америкса. Такое мнение политический обозреватель Александра Полещук высказала в эфире передачи "Без компромиссов".

Юрий Соколовский прокомментировал — отставка Америкса это показательная "ритуальная жертва". На самом деле, по словам политолога, "на нём многое завязано", Америкс просто сдал один из своих постов.

Александра Полещук в свою очередь добавила, что пока все происходящее в стенах Рижской думы — лишь политический пиар.

Более подробные смотрите в фрагменте записи передачи «Без компромиссов»:

В эфире передачи речь шла о коррупционном скандале вокруг Рижской думы, возможности и необходимости смены её руководства. 

Полную запись передачи смотрите здесь.

Напомним, прежний вице-мэр Риги Андрис Америкс, имя которого упоминалось в связи с делом о коррупции на столичном предприятии общественного транспорта Rīgas Satiksme, ушел в отставку в понедельник, 17 декабря.

Новым заместителем председателя Рижской думы был избран глава комитета городской собственности Олег Буров. В голосовании приняли участие 53 депутата, за кандидатуру Бурова проголосовал 31 депутат, против - 22.

Буров перед голосованием заявил, что продолжит возглавлять комитет городской собственности и комиссию по деградирующим постройкам.

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