Политолог: Раскрытие мешков ЧК — это охота на ведьм
Нужно ли было открывать мешки ЧК? Возможно ли, что из любви к истории, мы можем сломать много жизней? Стоит ли "махать кулаками после драки"? Будут ли эти результаты иметь политическое значение? Принесло ли открытие мешков какие-то открытия? В студии передачи "Без компромиссов" рассуждают политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский. Подробнее смотрите в видео:
Напомним, в четверг, 20 декабря, на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК. В них есть и имена политиков, о которых ранее не сообщалось в качестве завербованных агентов.
В эфире передачи "Без компромиссов" речь также шла о коррупционном скандале вокруг Рижской думы, возможности и необходимости смены её руководства, а также - об очередном витке формирования правительства.
Полную запись передачи смотрите здесь.