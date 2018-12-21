Политолог: Раскрытие мешков ЧК — это охота на ведьм

Нужно ли было открывать мешки ЧК? Возможно ли, что из любви к истории, мы можем сломать много жизней? Стоит ли "махать кулаками после драки"? Будут ли эти результаты иметь политическое значение? Принесло ли открытие мешков какие-то открытия? В студии передачи "Без компромиссов" рассуждают политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский. Подробнее смотрите в видео: