Абсолютный сексапил! В Латвии выступила яркая Лаура Ризотто

Вечером 21 декабря в кинотеатре Splendid Palace прошла церемония награждения "Лучших спортсменов Латвии", на которой выступила яркая Лаура Ризотто - представительница Латвии на "Евровидении" в 2018 году.
Галерея: Выступление Лауры Ризотто на награждении "Лучших спортсменов Латвии"
Как ранее писал Русский TVNET, бразильянка с латвийскими корнями, представительница Латвии на "Евровидении" в этом году Лаура Ризотто этим летом порадовала слушателей новой песней, а также приготовилась к большим переменам в своей жизни.
Как сообщила порталу TVNET Лаура, она решила переехать из Нью-Йорка с солнечный Лос-Анджелес.
"В Калифорнии я продолжу свою карьеру певицы и автора песен, а также как автор звуковых дорожек к различным проектам индустрии развлечений", - с гордостью указала она.