Сб, 22.12.2018
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Абсолютный сексапил! В Латвии выступила яркая Лаура Ризотто

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером 21 декабря в кинотеатре Splendid Palace прошла церемония награждения "Лучших спортсменов Латвии", на которой выступила яркая Лаура Ризотто - представительница Латвии на "Евровидении" в 2018 году. 

Галерея: Выступление Лауры Ризотто на награждении "Лучших спортсменов Латвии"

Как ранее писал Русский TVNET, бразильянка с латвийскими корнями, представительница Латвии на "Евровидении" в этом году Лаура Ризотто этим летом порадовала слушателей новой песней, а также приготовилась к большим переменам в своей жизни. 

Как сообщила порталу TVNET Лаура, она решила переехать из Нью-Йорка с солнечный Лос-Анджелес.

"В Калифорнии я продолжу свою карьеру певицы и автора песен, а также как автор звуковых дорожек к различным проектам индустрии развлечений", - с гордостью указала она.

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