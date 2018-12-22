Абсолютный сексапил! В Латвии выступила яркая Лаура Ризотто

Галерея: Выступление Лауры Ризотто на награждении "Лучших спортсменов Латвии"

Как ранее писал Русский TVNET, бразильянка с латвийскими корнями, представительница Латвии на "Евровидении" в этом году Лаура Ризотто этим летом порадовала слушателей новой песней, а также приготовилась к большим переменам в своей жизни.

Как сообщила порталу TVNET Лаура, она решила переехать из Нью-Йорка с солнечный Лос-Анджелес.