Стрике: правительство по-прежнему формируется вокруг "Нового Единства"

По ее словам, 3 января партии могут принять окончательное решение по составу нового правительства и кандидату в премьеры. Стрике повторила, что им остается Кариньш, и в данный момент нет оснований предполагать, что что-то изменится.

Пока неизвестно, будут ли формировать правительство четыре или пять партий, но Стрике уверена, что новое правительство получит поддержку в Сейме независимо от этого.

По словам Стрике, партия "KPV LV" тоже приглашена участвовать в формировании правительства и должна за короткое время решить, примет ли это приглашение.

Как сообщалось, 6 октября президент Латвии Раймонд Вейонис поручил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем - представителю партии "KPV LV" Алдису Гобземсу. Обе попытки закончились безрезультатно.

Сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.