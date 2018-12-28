Цукерберг: Facebook потребуется не один год на исправление ошибок

Соцсеть столкнулась с такими проблемами, как потенциальное вмешательство в выборы, дезинформация, утечка данных и т.д.

«Если быть честным, то на решение этих проблем потребуется не один год», — подчеркнул Цукерберг.

При этом он сделал акцент на том, что компания разработала подробные планы для улучшения своей работы. Глава Facebook признался, что в прошлом этому уделялось недостаточно внимания.