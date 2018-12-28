Цукерберг: Facebook потребуется не один год на исправление ошибок
28 декабря 2018, 22:28
Глава Facebook Марк Цукерберг подвел итоги года, отметив, что на долю компании выпало много трудностей. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке.
Соцсеть столкнулась с такими проблемами, как потенциальное вмешательство в выборы, дезинформация, утечка данных и т.д.
«Если быть честным, то на решение этих проблем потребуется не один год», — подчеркнул Цукерберг.
При этом он сделал акцент на том, что компания разработала подробные планы для улучшения своей работы. Глава Facebook признался, что в прошлом этому уделялось недостаточно внимания.
Напомним, Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил антирейтинг Forbes, став главным миллиардером-неудачником года. Список был опубликован на сайте издания.