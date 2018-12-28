Сб, 29.12.2018
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Цукерберг: Facebook потребуется не один год на исправление ошибок

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ФОТО: AFP / Scanpix

Глава Facebook Марк Цукерберг подвел итоги года, отметив, что на долю компании выпало много трудностей. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке.

Соцсеть столкнулась с такими проблемами, как потенциальное вмешательство в выборы, дезинформация, утечка данных и т.д.

«Если быть честным, то на решение этих проблем потребуется не один год», — подчеркнул Цукерберг.

При этом он сделал акцент на том, что компания разработала подробные планы для улучшения своей работы. Глава Facebook признался, что в прошлом этому уделялось недостаточно внимания.

Напомним, Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил антирейтинг Forbes, став главным миллиардером-неудачником года. Список был опубликован на сайте издания.

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