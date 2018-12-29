"Ждала всю жизнь..." Новая возлюбленная Кивича наконец высказалась об их романе
Недавно музыкант и бывший ведущий передачи "Rampas ugunis" Андрис Кивич выступил с заявлением о расставании с супругой Мадарой после восьми лет совместной жизни. К тому же Кивич признался, что безоглядно влюблен в художницу, журналиста и известную в обществе даму Лиене Скулме. До сих пор о новых отношениях высказался лишь сам музыкант и его все еще супруга Мадара. Наконец своими откровениями с порталом Apollo поделилась и Лиене Скулме.
Как рассказала Лиене, Рождество они провели с Андрисом вместе в компании шестерых детей на двоих - у Андриса от жены Мадары две дочери, а также сын от отношений с Даной Домбровской, в свою очередь у Лиене от прежнего брака с Ареном Скулме три дочери.
Лиене призналась, что праздники прошли в очень семейной и сердечной атмосфере.
"Рождественский вечер мы провели у моих родителей, первое Рождество у мамы Андриса, куда приехал и его отец. Родители приняли меня сердечно, дружно и гостеприимно, также как и всех остальных", - призналась Лиене.
До сих пор девушка отказывалась от публичных комментариев о новых отношениях, но сейчас призналась, что любит Андриса всем сердцем.
"Он мой мир. Я никогда не думала, что смогу кого-то так полюбить. Это все было незапланированно и неожиданно. Как мы оба говорили, мы родственные души и лучшие друзья.
Я уже ему призналась - наконец я его дождалась, потому что ждала всю жизнь! Он лучшее, что я могла желать, на самом деле", - искренне высказалась Лиене о своей второй половинке.
И хотя жена Андриса Мадара, с которой брак еще официально не расторгнут, негативных комментариев в сторону Лиене не допускала, она все же дала понять, что дети останутся с мамой. Такое положение дел уважает и Лиене:
"У меня на самом деле отношения с детьми Андриса, не Мадарой, и из-за них надо жить дружно. Она всегда будет мамой девочек, и я с этим считаюсь".