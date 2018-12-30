Кларксон назвал пять лучших автомобилей 2018 года

Бывший ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон назвал свою пятерку лучших автомобилей 2018 года. Их он выбрал из 28 новых машин, которые в течение года тестировал для британского издания Sunday Times.
Те, кто смотрел передачи Top Gear или The Grand Tour, не будут удивлены, что в этом топе нет семейных автомобилей за несколько десятков тысяч евро. В топе Кларксона правят лошадиные силы, и чем их больше, тем лучше.
Первое место занял Lamborghini Huracan Performante. Он оборудован 5,2-литровым двигателем V10, который развивает 640 лошадиных сил. И Кларксон уже назвал его автомобилем года на церемонии награждения Sunday Times Motor Awards.
На второе место Кларксон поставил Porsche 911 GT2 RS. Он назвал эту машину с 700 лошадиных сил под капотом прекрасной спортивной машиной, которая однозначно заслужила признание человека, никогда не являвшегося фанатом Porsche.
Третье место занял седан Alpina B5. Кларксон присвоил ему четыре из пяти звезд и указал, что это максимально приблизилось к титулу идеального авто.
Еще в топ Кларксона с четырьмя звездочками попали Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT.
Можно добавить, что в начале декабря был выяснен лучший автомобиль года в Латвии. Им стал компактный хетчбек KIA Ceed.