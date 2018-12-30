Вс, 30.12.2018
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Кларксон назвал пять лучших автомобилей 2018 года

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Джереми Кларксон

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон назвал свою пятерку лучших автомобилей 2018 года. Их он выбрал из 28 новых машин, которые в течение года тестировал для британского издания Sunday Times.

Те, кто смотрел передачи Top Gear или The Grand Tour, не будут удивлены, что в этом топе нет семейных автомобилей за несколько десятков тысяч евро. В топе Кларксона правят лошадиные силы, и чем их больше, тем лучше.

Первое место занял Lamborghini Huracan Performante. Он оборудован 5,2-литровым двигателем V10, который развивает 640 лошадиных сил. И Кларксон уже назвал его автомобилем года на церемонии награждения Sunday Times Motor Awards.

Lamborghini Huracan Performante

ФОТО: Publicitātes foto

На второе место Кларксон поставил Porsche 911 GT2 RS. Он назвал эту машину с 700 лошадиных сил под капотом прекрасной спортивной машиной, которая однозначно заслужила признание человека, никогда не являвшегося фанатом Porsche.

Porsche 911 GT2 RS

ФОТО: Publicitātes foto

Третье место занял седан Alpina B5. Кларксон присвоил ему четыре из пяти звезд и указал, что это максимально приблизилось к титулу идеального авто.

Alpina B5

ФОТО: Publicitātes foto

Еще в топ Кларксона с четырьмя звездочками попали Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT.

Aston Martin Vantage

ФОТО: Publicitātes foto

Bentley Continental GT

ФОТО: Publicitātes foto

Можно добавить, что в начале декабря был выяснен лучший автомобиль года в Латвии. Им стал компактный хетчбек KIA Ceed.

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