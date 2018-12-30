Кларксон назвал пять лучших автомобилей 2018 года

Те, кто смотрел передачи Top Gear или The Grand Tour, не будут удивлены, что в этом топе нет семейных автомобилей за несколько десятков тысяч евро. В топе Кларксона правят лошадиные силы, и чем их больше, тем лучше.

Первое место занял Lamborghini Huracan Performante. Он оборудован 5,2-литровым двигателем V10, который развивает 640 лошадиных сил. И Кларксон уже назвал его автомобилем года на церемонии награждения Sunday Times Motor Awards.

Lamborghini Huracan Performante ФОТО: Publicitātes foto

На второе место Кларксон поставил Porsche 911 GT2 RS. Он назвал эту машину с 700 лошадиных сил под капотом прекрасной спортивной машиной, которая однозначно заслужила признание человека, никогда не являвшегося фанатом Porsche.

Porsche 911 GT2 RS ФОТО: Publicitātes foto

Третье место занял седан Alpina B5. Кларксон присвоил ему четыре из пяти звезд и указал, что это максимально приблизилось к титулу идеального авто.

Alpina B5 ФОТО: Publicitātes foto

Еще в топ Кларксона с четырьмя звездочками попали Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT.

Aston Martin Vantage ФОТО: Publicitātes foto

Bentley Continental GT ФОТО: Publicitātes foto