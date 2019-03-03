Игорь Крутой признался в своей глухоте

Композитор признался, что он до сих пор работает так, как привык. Он не берет плату за исполнение собственных песен, а также не заключает контрактов с артистами.

"Я никогда не подписывал контрактов. Бумага для меня не важна. Входить в долю и получать с исполнителя деньги, я этим я тоже не занимаюсь. Мало того, я никогда не брал деньги за свои песни",

- сказал он в интервью программе "Крутая история".

Артист в детстве перенес серьезное заболевание, которое дало осложнения, и он на всю жизнь оглох на левое ухо.

Но мать Игоря Крутого Светлана Семеновна верила в талант сына, поэтому она ему заявила: "Учебу бросишь только через мой труп".

Мамина настойчивость помогла композитору закончить музыкальное училище.

Теперь мама всегда желанный гость на концертах Игоря.

Игорь Крутой - один из самых успешных российских продюсеров и композиторов. В этом году ему исполнится 65 лет. Его хиты исполняли Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и Филипп Киркоров. Первым его песни стал исполнять его друг - певец Александр Серов.