Игорь Крутой признался в своей глухоте

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, что с детства не слышит на одно ухо. Он также объяснил, что сделал музыкальную карьеры благодаря стараниям мамы. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Композитор признался, что он до сих пор работает так, как привык. Он не берет плату за исполнение собственных песен, а также не заключает контрактов с артистами.
"Я никогда не подписывал контрактов. Бумага для меня не важна. Входить в долю и получать с исполнителя деньги, я этим я тоже не занимаюсь. Мало того, я никогда не брал деньги за свои песни",
- сказал он в интервью программе "Крутая история".
Артист в детстве перенес серьезное заболевание, которое дало осложнения, и он на всю жизнь оглох на левое ухо.
Но мать Игоря Крутого Светлана Семеновна верила в талант сына, поэтому она ему заявила: "Учебу бросишь только через мой труп".
Мамина настойчивость помогла композитору закончить музыкальное училище.
Теперь мама всегда желанный гость на концертах Игоря.
Игорь Крутой - один из самых успешных российских продюсеров и композиторов. В этом году ему исполнится 65 лет. Его хиты исполняли Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и Филипп Киркоров. Первым его песни стал исполнять его друг - певец Александр Серов.
Ранее сообщалось, что продюсер и композитор Максим Фадеев теряет слух. Медики запретили ему концертную деятельность.