Пн, 4.03.2019
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Эдита Пьеха оказалась в инвалидном кресле

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Эдита Пьеха

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Советская и российская актриса и певица Эдита Пьеха недавно была замечена на московском вокзале в инвалидном кресле. Позднее она объяснила каналу РЕН-ТВ, почему это произошло. 

Издание "Невские новости" сообщило, что после концерта, когда артистка прибыла в Москву ее встречали с инвалидным креслом. 

Журналисты отметили, что поклонники заметили проблемы с передвижением у звезды. 

"Даже во время концерта она старалась двигаться по минимуму и многие песни исполняла сидя", 

- написано в статье. 

Со слов самой певицы, это было вовсе не "инвалидное" кресло. 

"У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут, как королеву",

- ответила Пьеха на вопросы телеканала РЕН-ТВ.

Эдита Станиславовна заявила, что чувствует себя "терпимо", и подчеркнула, что ежедневно справляется без кресла.

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