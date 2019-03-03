Эдита Пьеха оказалась в инвалидном кресле

Советская и российская актриса и певица Эдита Пьеха недавно была замечена на московском вокзале в инвалидном кресле. Позднее она объяснила каналу РЕН-ТВ, почему это произошло.
Издание "Невские новости" сообщило, что после концерта, когда артистка прибыла в Москву ее встречали с инвалидным креслом.
Журналисты отметили, что поклонники заметили проблемы с передвижением у звезды.
"Даже во время концерта она старалась двигаться по минимуму и многие песни исполняла сидя",
- написано в статье.
Со слов самой певицы, это было вовсе не "инвалидное" кресло.
"У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут, как королеву",
- ответила Пьеха на вопросы телеканала РЕН-ТВ.
Эдита Станиславовна заявила, что чувствует себя "терпимо", и подчеркнула, что ежедневно справляется без кресла.