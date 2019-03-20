Эпоха мыльных опер: "Рабыня Изаура", "Просто Мария", "Санта-Барбара" и многое другое

К сожалению, уже не найти, но и у меня и у моих школьных подруг были книги "Дикая роза". Там были невероятные фотокадры из сериала, где можно было часами рассматривать свадебное платье героини.

Кроме Вероники Кастро в голову приходит "мыльная опера" с актрисой Викторией Руффо - "Просто Мария".

Это была не просто сага о любви - это было настоящее пособие по выживанию.

Небогатая девушка из простой семьи старается получить образование, при этом днями и ночами работает простой швеей, а потом становится во главе целой империи моды.

Это была такая мексиканская версия фильма "Москва слезам не верит". Но только, более сказочная, дающая чуть больше веры и надежды.

Вспомнила примечательный момент из детских воспоминаний. На моей улице мусор вывозили в определенное время. Не было тогда такого понятия, как мусорный контейнер.

Это время как раз совпадало с показом сериала: примерно в 18 часов вечера приезжал большой мусоровоз, а жители окрестных домов выворачивали содержимое своих мусорных ведер прямо "в пасть оранжевого зверя".

Как и всех соседских детей, меня отправляли выносить мусор. Как я ненавидела это делать! Ведь я пропускала самое интересное! (Тогда не было Интернета, и нельзя было поставить на паузу.) Кто-то скажет: "Были же утренние повторы?". Конечно были! Но я была школьницей, и в тот момент, когда шел повтор, я уже сидела на первом уроке. А прогулять - это был не вариант!

Современным детям не понять, как это, когда ты пришел в школу, а вчерашнюю серию не видел. Это же значило, что тебе не о чем говорить!

Кстати, да, книга "Просто Мария" тоже была, и ходила из рук в руки.

Когда мне было 7, может быть 8 лет, дома стало популярно смотреть сериал о красивой американской жизни "Санта-Барбара". Его я смотрела значительно меньше. Мне кажется, что он шел в неудобное время.

Героев я не очень помню, помню лишь Си Си (который недавно умер) и Кэлли (кстати, сейчас звезда "Карточного домика" - Робин Райт).

Невероятную популярность приобрела заставка сериала. Вот - эта была та самая вещь, которую до сих пор помнит каждый.

Вообще, это была очень интересная эпоха. Повсеместно появились журналы с удивительными нарядами - от вечерних платьев до джинсовых юбок-ламбад.

Из окон доносились песни Тани Булановой, а наши умы занимали самые популярные гаджеты той эпохи: видеомагнитафоны, пейджеры, тамагочи и игровые приставки.

После "Санта-Барбары" были и другие сериалы: "Палома", "Черная жемчужина", "Секрет тропиканки", "Твин Пикс", "Династия", "Даллас" и "Уокер - техасский рейнджер", но это уже совсем другая история...