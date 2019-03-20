Эпоха мыльных опер: "Рабыня Изаура", "Просто Мария", "Санта-Барбара" и многое другое

Телевидение 90-х годов невозможно представить без появившихся тогда многочисленных сериалов. Домохозяйкам, которые жили в стране, где "не было секса", стали показывать истории любви. Об этой эпохе на телевидении вспомнил Андрей Малахов на своей программе "Привет, Андрей!".
Первой "мыльной оперой", которая вышла на широкие экраны в 1988 - 1989 годах стала бразильская мелодрама "Рабыня Изаура", производства компании Globu. Сериал был снят по одноименному роману 1875 года.
Этот сериал рассказывал о борьбе за свои права. Это история о любви и свободе, которые героиня выстрадала через боль и невероятные испытания.
А в то время в стране только назревало волнение, которое привело к развалу СССР и созданию независимых народных республик.
Свидетели тех лет рассказывали, что это было похоже на сумасшествие.
Отдельно стоит выделить музыкальное сопровождение к сериалу, которое стала отсылкой к тому времени.
Следующим сериалом, который стал сенсацией был - "Богатые тоже плачут". В те годы, я была совсем ребенком, но я помню, как мы бежали сломя голову в определенное время, чтобы посмотреть очередную серию. Мы ничего не понимали в том, что происходило на экране, но нам было очень интересно, а серия заканчивалась в самое неожиданная время. Обрывалась буквально на полуслове, а мы хотели продолжения.
Главную роль исполняла мексиканская актриса Вероника Кастро. Ах, что это была за женщина. Ей восхищались женщины, ее хотели мужчины.
Это и не мудрено, ведь уже в возрасте 16 лет она снялась обнаженной для журнала Caballero.
Ее партнером по фильму был актер Рахелио Герро. По тем временам - это был секс-символ.
Его герою Луису-Альберто группа "Комбинация" даже посвятила песню.
Во время эфира программы "Привет, Андрей!" выяснилось,
что именно Герро в 1993 году на одном из правительственных российских каналов, вместо президента, поздравлял россиян с Новым годом.
Этот факт подтверждает невероятную популярность "мыльных опер".
Говоря о Веронике Кастро нельзя не упомянуть, о сериале "Дикая роза". В России он демонстрировался с 31 мая 1994 года по 20 апреля 1995 года на 1-м канале Останкино и ОРТ. Если я не ошибаюсь, то в Латвии, его можно было увидеть на канале ОРТ.
Невозможно забыть эту девочку, которая притворялась мальчиком и не играла в куклы. Нам, детям, которые любили дворовые игры, а часто лето проводили на дачных участках у бабушек - эта героиня напоминала нас самих.
Сколько раз мы сами, как и Вероника, храбро перелезали через заборы соседских участков, только лишь потому, что "там яблоки вкуснее".
Нам очень хотелось верить в сказку. Мы надеялись, что вот-вот придет тот самый богач, к нам - простым и бедным девочкам, "помоет, почистит" нас, и непременно влюбится и женится.
К сожалению, уже не найти, но и у меня и у моих школьных подруг были книги "Дикая роза". Там были невероятные фотокадры из сериала, где можно было часами рассматривать свадебное платье героини.
Кроме Вероники Кастро в голову приходит "мыльная опера" с актрисой Викторией Руффо - "Просто Мария".
Это была не просто сага о любви - это было настоящее пособие по выживанию.
Небогатая девушка из простой семьи старается получить образование, при этом днями и ночами работает простой швеей, а потом становится во главе целой империи моды.
Это была такая мексиканская версия фильма "Москва слезам не верит". Но только, более сказочная, дающая чуть больше веры и надежды.
Вспомнила примечательный момент из детских воспоминаний. На моей улице мусор вывозили в определенное время. Не было тогда такого понятия, как мусорный контейнер.
Это время как раз совпадало с показом сериала: примерно в 18 часов вечера приезжал большой мусоровоз, а жители окрестных домов выворачивали содержимое своих мусорных ведер прямо "в пасть оранжевого зверя".
Как и всех соседских детей, меня отправляли выносить мусор. Как я ненавидела это делать! Ведь я пропускала самое интересное! (Тогда не было Интернета, и нельзя было поставить на паузу.) Кто-то скажет: "Были же утренние повторы?". Конечно были! Но я была школьницей, и в тот момент, когда шел повтор, я уже сидела на первом уроке. А прогулять - это был не вариант!
Современным детям не понять, как это, когда ты пришел в школу, а вчерашнюю серию не видел. Это же значило, что тебе не о чем говорить!
Кстати, да, книга "Просто Мария" тоже была, и ходила из рук в руки.
Когда мне было 7, может быть 8 лет, дома стало популярно смотреть сериал о красивой американской жизни "Санта-Барбара". Его я смотрела значительно меньше. Мне кажется, что он шел в неудобное время.
Героев я не очень помню, помню лишь Си Си (который недавно умер) и Кэлли (кстати, сейчас звезда "Карточного домика" - Робин Райт).
Невероятную популярность приобрела заставка сериала. Вот - эта была та самая вещь, которую до сих пор помнит каждый.
Вообще, это была очень интересная эпоха. Повсеместно появились журналы с удивительными нарядами - от вечерних платьев до джинсовых юбок-ламбад.
Из окон доносились песни Тани Булановой, а наши умы занимали самые популярные гаджеты той эпохи: видеомагнитафоны, пейджеры, тамагочи и игровые приставки.
После "Санта-Барбары" были и другие сериалы: "Палома", "Черная жемчужина", "Секрет тропиканки", "Твин Пикс", "Династия", "Даллас" и "Уокер - техасский рейнджер", но это уже совсем другая история...
А что вы помните из этой эпохи? Какие сериалы любили вы?