В понедельник состоятся похороны Андрейса Жагарса

Андрейс Жагарс родился в Сибири в Черногорске, куда дважды, в 1940 году и вновь в 1949 году, были депортированы его родители. Через год после рождения Андрейса семья вернулась в Латвию и он вырос в Цесисе, на севере Видземе.

Галерея: Андрейс Жагарс (1958-2019)

В 1982 году окончил актёрское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, затем играл в Театре Дайлес, снимался в кино. В 1993 году Андрейс Жагарс оставил актёрскую карьеру и занялся ресторанным бизнесом, открыв несколько популярных ресторанов, включая Osiris, Симпозиум и Deco-bar.

В течение 17 лет - с 1996 по 2013 годы Андрейс Жагарс являлся директором Латвийской Национальной оперы.

В 2002 году дебютировал как режиссёр оперы. В 2002 году был удостоен ордена Трех звезд. Является лауреатом многих иностранных и международных наград и премий, включая российский орден Дружбы народов, который был вручен ему за укрепление культурных связей между Россией и Латвией.

В последние годы вместе с экс-солисткой балета Большого театра Илзе Лиепа был ведущим телепроекта "Большой балет" на телеканале "Культура".

С легкой руки Андрея Жагарса мы узнали певцов, которые сейчас покоряют лучшие сцены мира: именно он открыл таланты Элины Гаранчи, Кристине Ополайс, Александра Антоненко.

В 2016 году Жагарс учредил Фонд поддержки и развития культуры Андрея Жагарса, был художественным руководителем начавшего действовать в 2017 году фонда "Балтийские музыкальные сезоны", членом общества "Время для культуры", участвовал в работе Фонда Латвийской национальной оперы.

Два года назад Фонд Андрея Жагарса привозил нашумевший спектакль Роберта Уилсона "Письмо человеку" с Михаилом Барышниковым в главной роли. А в конце прошлого года под патронажем Фонда в ЛНО прошли концерты лейпцигского оркестра "Гевандхауз" под управлением дирижера Андриса Нельсона.

ФОТО: LETA