Кит Флинт - его жизнь, смерть и влияние на молодежь в Латвии

4 марта, в своем доме в Эссексе был найден мертвым вокалист и танцор культовой группы The Prodigy Кит Флинт. Согласно информации опубликованной в СМИ - это было самоубийство, которое подтвердили коллеги артиста. Полиция от комментариев воздержалась, указав, что в смерти не было ничего подозрительного.

Русский TVNET объединил в этой статье все факты об этом неординарном артисте.

Галерея: Концерт The Prodigy в Риге

На дворе стоял 1996 год, когда на экраны голубых телевизоров, в волны радиоприемников и в наушники плееров ворвались The Prodigy.

Прорвав тишину пуританской Англии они предстали перед слушателиями как новая волна британского панка с фантастическим электронным звучанием.

Тогда они казались чудаками, которые пришли из будущего, чтобы научить нас любить то, что останется популярным даже спустя десятилетия, показав новый вид музыки - бигбит (big beat).

* Бигбит - подвид электронной музыки, сформировавшийся в 1990-х годах. Для бизбита характерен мощный среднетемповый бит, «жирная» бас-партия, искаженный брейкбит, а также синтезаторные вставки и семплы а-ля психоделика с намеком на джаз, хард-рок и брит-поп 60-х годов.

Латвию, как и другие страны, волна популярности The Prodigy захлестнула примерно в эти же годы, может быть годом позднее она достигла своего апогея.

Черные футболки с логотипами группы и фотографией Флинта можно было приобрести без особого труда. Их носили в школу, на дискотеки, да и просто надевали во двор.

Среди поклонников были не только хулиганистые и панкушные ребята, одна я знала тогда пятерых отличниц и примерных девочек, которые с восторгом в голосе рассказывали мне о какой-то новой музыке и переводили название группы как "чудо", которое я должна обязательно послушать.

Неоспоримо, образ бесноватого танцора и вокалиста Кита Флинта был отталкивающим и притягательным одновременно.

Его дикий вид, манера поведения, стиль в одежде, татуировки и пирсинг не могли не вызывать интерес у молодежи.

Я знавала таких молодчиков, которые умудрялись сами прокалывать себе язык, только, чтобы походить на своего кумира. Помню попытка особо смелых, явившихся в школу с зелеными волосами, закончилась гневом учителей, фатальной неудачей и мытьем головы.

Преподаватели все еще следили за нашим внешним видом, хотя годы были уже совсем не советские. Электорнная музыка, массовые рейвы и безудержные танцы несли наши неокрепшие умы к "миллениуму".

Гимн того времени, который отложился где-то в подкорке мозга - Smack My Bitch Up вышел в конце 1997 года. Он тут же заслужив шквал недовольствия из-за своей грубой лексики и нападок на женщин. Его передавали по радио только в ночное время, а клип и вовсе запрещали к ротации.

Трек Smack My Bitch Up получил звание самой скандальной песни в истории музыки.

Ну, а дальше Флинт запел в Firestarter и Breathe. В Firestarter (в переводе - пироман, поджигатель) Кит показал свою фирменную манеру выступления, которую усилила черно-белая съемка. После премьеры клипа, некоторые телеканалы даже отказались показывать его в дневное время. После выхода Breathe о The Prodigy начали писать как о феномене британской музыки, отмечая их новаторство.

"Лайам Хоулетт, один из великих музыкальных вундеркиндов, просто не может не сочинять удивительные песни",

- писало издание The Guardian.

После успеха этих двух треков Флинт стал вносить свой вклад в развитие коллектива все больше и больше.

Так The Prodigy стали одной из крупнейших британских групп, но Кит вдруг сообщил, что группа подверглась опасности из-за его употребления алкоголя и наркотиков.

Кит Флинт был очень разносторонним человеком, у него были сольные музыкальные проекты - Flint и Clever Brains Fried. Он также был владельцем и менеджером команды по мотоспорту. Его команда Traint Control выиграла три гонки на острове Мэн в 2015 году.

Певца можно было назвать увлеченным мотоциклистом, в 2007 году Флинт проехал 1500 миль из Британии в Испанию, чтобы принять участие в Гран-При Испании.

Артист иногда участвовал в на соревнованиях и, как известно, часто ездил вместе с музыкантом Ли Томпсоном из группы Madness.

Кит Флинт какое-то время встречался с теледивой Гейл Портер, после чего их союз окрестили "Красавица и Чудовище". Позже артист женился на японском диджее Маюми Кай.

Как пишет британское издание Express Кит совсем недавно вернулся в Великобританию из Австралии. Артист готовился к началу гастролей по США, которые были запланированы на май.

Сообщение о смерти Кита, которое прозвучало утром 4 марта, стало ударом для всех близких, коллег и поклонников артиста.

Товарищи по группе разместили в Instagram заявление, где подтвердили, что это было самоубийство.

"Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил жизнь самоубийством... Я в шоке, чертовски злой, растерянный и с разбитым сердцем",

- было написано в публикации.

Полиция пока не подтвердила официальную причину смерти.

"Нас вызвали из-за опасения за здоровье человека по адресу в Брук-Хилл, штат Норт-Энд, сразу после 8.10 в понедельник... К сожалению, 49-летний мужчина был обнаружен мертвым... Его ближайшие родственники проинформированы...Смерть не вызывает подозрений",

- ответили в правоохранительных органах.

Служба скорой помощи к востоку от Англии подтвердила, что их вызвали по указанному адресу, заявив, что человек был найден без сознания, но позднее его объявили мертвым.

Музыкант Эд Саймонс из коллектива The Chemical Brothers написал в Twitter:

"О, черт возьми, мне так грустно слышать о Ките Флинте, с ним всегда было весело, и он был очень добр к Тому и ко мне, когда мы впервые начали делать совместные шоу ... великий человек".