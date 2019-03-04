Опубликована официальная причина смерти Децла

Напомним, артист ушел из жизни 3 февраля, после концерта в Ижевске . У исполнителя осталась жена Юлия и 13-летний сын Антоний. Кириллу Толмацкому было всего 35 лет.

Как сообщалось ранее, после заявления в Instagram-акаунте вдовы Кирилла Толмацкого (Децла) Юлии Толмацкой, о том, что отец ее покойного супруга объявил ей войну, открылись новые факты этой истории. Отец артиста и продюсер Александр Толмацкий опубликовал свидетельство о рождении своего внука Тони. Оказалось, что Децл не числится отцом мальчика.