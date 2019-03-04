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Опубликована официальная причина смерти Децла

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Decl (Децл)

ФОТО: publicitātes

Установлена официальная причина смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Согласно информации в СМИ со ссылкой на Следственный комитет России, смерть артиста наступила в результате острой сердечной недостаточности. 

По информации СК России по Удмуртской Республике, судебно-медицинская экспертиза не обнаружила телесных повреждений. 

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы",

- цитирует правоохранительные органы Gazeta.ru. 

Напомним, артист ушел из жизни 3 февраля, после концерта в Ижевске. У исполнителя осталась жена Юлия и 13-летний сын Антоний. Кириллу Толмацкому было всего 35 лет.

Как сообщалось ранее, после заявления в Instagram-акаунте вдовы Кирилла Толмацкого (Децла) Юлии Толмацкой, о том, что отец ее покойного супруга объявил ей войну, открылись новые факты этой истории. Отец артиста и продюсер Александр Толмацкий опубликовал свидетельство о рождении своего внука Тони. Оказалось, что Децл не числится отцом мальчика

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